Consejos

La vuelta a la rutina provoca estrés en tres de cada cuatro conductores

El 71,6% de los conductores considera el aparcamiento es el principal problema de movilidad en su ciudad

La vuelta a la rutina provoca estrés en tres de cada cuatro conductores

La vuelta a la rutina provoca estrés en tres de cada cuatro conductores / Archivo

Fernando Álvarez

Madrid
Septiembre marca el regreso a la rutina tras las vacaciones de verano y, con él, vuelven también los desplazamientos diarios al trabajo (normalmente en coche). El reinicio de los horarios laborales y escolares multiplica el tráfico en las ciudades y, en consecuencia, eleva los niveles de estrés entre los conductores

De hecho, un reciente estudio revela que el estrés afecta a tres de cada cuatro (un 75%) españoles que se ponen al volante. El dato es aún más alto entre las mujeres, de las cuales un 80,5% admite sentirse afectada, frente al 69,5% de los hombres. Los jóvenes se sitúan como el grupo de edad más vulnerable a la tensión en la conducción.

Aparcar hasta dos vehículos en una plaza de garaje tiene una normativa que debes cumplir

El 71,6% de los conductores considera que el aparcamiento es el principal problema de movilidad en su ciudad / Archivo

¿Cuáles son las causas?

Entre las causas que más estresan a los españoles mientras conducen, un 63,7% de la población destaca que los momentos más tensos los sufren cuando el coche que circula detrás se acerca mucho, mientras que un 31,2% resaltan el estrés que les generan los cruces y un 23,8% ponen la lupa sobre los aparcamientos en cuesta.

El estudio de EasyPark también revela que el 71,6% de los conductores considera que el aparcamiento es el principal problema de movilidad en su ciudad. El tráfico (39,1%), el transporte público escaso (23,3%) el aparcamiento para residentes (15%) y la prohibición de circular a los vehículos sin etiqueta (6%) son también algunas de las problemáticas de las que más se quejan los ciudadanos.

A esto se suman otros factores como la incertidumbre por saber si habrá aparcamiento libre una vez el conductor esté en su destino, la presión por llegar a tiempo y el estrés que supone para muchos ciudadanos circular con su coche en grandes ciudades donde el tráfico, los atascos y la falta de plazas libres suponen un auténtico reto en más de una ocasión.

Además, los datos también muestran que el límite de tiempo (31,5%) o el hecho de que solo se pueda pagar en efectivo en el parquímetro (13,4%) son otras de las cosas más molestan a los conductores en lo que al aparcamiento se refiere.

EasyPark -quien ha realizado el estudio- señala que más de la mitad de los conductores utiliza su coche a diario, siendo dos de cada tres los que lo utilizan diariamente en la franja de edad de 45 a 54 años.

TEMAS

