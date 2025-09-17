Toyota profundiza su apuesta por la movilidad y lanza un autobús eléctrico semiautónomo

Toyota Motor Corporation ha dado un nuevo paso hacia el futuro de la movilidad, anunciando que comienzan las ventas del e-Palette, un autobús eléctrico, semiautónomo y polifacético.

El e-Palette mide 4,950 metros de largo, 2,080 de ancho y 2,650 metros de alto y hay espacio para unas 17 personas (4 sentadas, 12 de pie y el conductor). Este autobús eléctrico semiautónomo lleva un motor síncrono de CA, con una potencia máxima de 150 kW y una capacidad de la batería de 72,82 kWh. El e-Palette llega a alcanzar los 80 kilómetros por hora, tiene una autonomía de unos 250 kilómetros y una capacidad para recargarse al 80% en 40 minutos. Con una carga estándar, este vehículo se carga en aproximadamente 12 horas y puede suministrar electricidad en situaciones de emergencia. El e-Palette llega con un sistema de conducción automatizado de nivel 2, aunque Toyota planea dar el salto al nivel 4 en 2027.

El autobús eléctrico semiautónomo e-Pallete / Toyota

El autobús hecho para todo

El e-Palette cuenta con un interior espacioso y amplios ventanales que crean una sensación de amplitud. Este vehículo está diseñado para ser un medio de transporte y para ofrecer diversos servicios de movilidad, como una tienda móvil o un espacio de diversión. Toyota ha afirmado que la accesibilidad es uno de los pilares en el diseño del autobús eléctrico semiautónomo. El piso bajo y las puertas grandes correderas permiten subir y bajar rápidamente. Además, la rampa eléctrica hace que los usuarios en sillas de ruedas puedan acceder y bajarse del vehículo de forma independiente y sin asistencia, a una altura de la acera de unos 15 centímetros.

Este autobús es compatible con un sistema de conducción automatizada que cumple con las especificaciones del nivel 2. Toyota seguirá implementando funciones mejoradas con el objetivo de lanzar al mercado vehículos equipados con sistemas de conducción automatizada de nivel 4 durante 2027. El e-Pallete está equipado con un sistema de conducción automatizada desarrollado por varias empresas (ADK: Kit de conducción automatizada; hardware y software, sensores como cámaras…) que son compatibles con la interfaz de control del vehículo de Toyota (VCI).

El interior del autobús eléctrico semiautónomo e-Pallete / Toyota

El e-Pallete cuenta con un sistema de dirección electrónica (Steer-By-Wire) que reduce la presión sobre el volante para el conductor. El vehículo está equipado con señalización digital, en el interior y en el exterior. Esta información se puede editar en el software de señalización para compartir lo que se deseé.

El precio y el futuro del e-Pallete

Toyota ha marcado un nuevo hito en el camino hacia el futuro de la movilidad con el e-Pallete. En el futuro, la firma japonesa presentará el autobús eléctrico semiautónomo en el Toyota Arena Tokyo (una cancha de baloncesto en la capital de Japón) y sus alrededores. El e-Pallete se utilizará también en la Toyota Woven City, como servicios de transporte y como tienda móvil de diversos productos, entre otras iniciativas.

e-Pallete, el autobús eléctrico semiautónomo de Toyota / Toyota

El precio del autobús eléctrico semiautónomo e-Palette es desde 167.420 euros (29 millones de yenes). Con esto, Toyota seguirá buscando el objetivo de ampliar las posibilidades de movilidad y lograr una sociedad donde se disfrute de la libertad de moverse.