Consejos
Repostar por las mañanas es más barato: ¿mito o realidad?
Muchas personas se preguntan si existe algún momento del día en el que repostar sea más barato
Fernando Álvarez
Entre los conductores españoles es muy habitual que se vaya corriendo la voz sobre ciertos mitos o leyendas, como que los policías tienen comisiones por poner multas de tráfico o que la foto que hace un radar de velocidad se puede evitar si pasas muy pegado al extremo de la vía.
Sin embargo, muchos de esos mitos no suelen ser verdad o, en todo caso, tienen una parte verdadera, pero bastante exagerada que difiere de la realidad. Con la gasolina y todo lo relacionado con repostar no son pocas las leyendas que circulan y hay incluso quien dice que repostar por las mañanas sale más barato. ¿Es esto cierto? Te lo contamos más abajo.
La ciencia no miente
Algunos mitos tienen sus partes de realidad, ya que, por ejemplo, es cierto que las altas temperaturas hacen que la gasolina se dilate y ocupe algo más de espacio en el depósito. Sin embargo, esto no significa que vayas a ahorrar al repostar aunque haga mucho calor, ya que es bastante complicado que el fenómeno de la dilatación se produzca.
Para que lo entiendas, en las gasolineras el combustible se almacena en tanques que están a bastantes metros de profundidad bajo el suelo. Por lo tanto, la temperatura no es para nada igual a la que hace en la superficie. Con ello, es muy poco probable que se sufran esas denominadas dilataciones del combustible, ya que cuando sale por la manguera su temperatura no será muy elevada.
Por lo tanto, repostar por las mañanas debido a la dilatación de la gasolina no hará que te ahorres mucho dinero, pero el precio podría variar por otros factores.
Elige bien el momento para echar gasolina
La gasolina no deja de ser un producto y el mercado siempre se mueve en función de la demanda. Así pues, es normal que las gasolineras aumenten el precio del carburante cuando se acercan fechas con mucho movimiento, ya sean fiestas señaladas o puentes.
De hecho, los fines de semana también son, en menor medida, días con mayor demanda. Por ello, un truco infalible para repostar y ahorrar es encontrar días con poca demanda, como los lunes o fechas en las que no haya demasiado movimiento. Por ello, se suele decir que los lunes por la mañana el precio del combustible suele ser algo más barato.
El otro gran truco para ahorrar en gasolina es saber identificar bien las franjas horarias. Va muy relacionado con esto último, porque a ciertas horas de la tarde habrá mayor demanda que a las 17:00, cuando mucha gente aún no ha salido de trabajar. De esta forma, saber evitar las horas puntas en las que se va a echar gasolina, también te ayudará a ahorrar.
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- Emma García defiende las protestas en La Vuelta y frena a una de sus colaboradoras en el debate: 'No nos vamos a meter
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- David Jiménez, abogado experto en herencias: “Puedes donar tu casa a tus hijos y seguir viviendo en ella”
- Luis Garvía, director en finanzas: 'Es un desastre absoluto que un tercio de las viviendas que se van a adjudicar sea por herencia
- Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir
- Cae en Tarragona una banda que cobraba entre 400 y 600 euros a extranjeros por falsos empadronamientos