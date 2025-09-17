Repostar por las mañanas es más barato: ¿mito o realidad?

Entre los conductores españoles es muy habitual que se vaya corriendo la voz sobre ciertos mitos o leyendas, como que los policías tienen comisiones por poner multas de tráfico o que la foto que hace un radar de velocidad se puede evitar si pasas muy pegado al extremo de la vía.

Sin embargo, muchos de esos mitos no suelen ser verdad o, en todo caso, tienen una parte verdadera, pero bastante exagerada que difiere de la realidad. Con la gasolina y todo lo relacionado con repostar no son pocas las leyendas que circulan y hay incluso quien dice que repostar por las mañanas sale más barato. ¿Es esto cierto? Te lo contamos más abajo.

Hombre echando gasolina en su coche / Archivo

La ciencia no miente

Algunos mitos tienen sus partes de realidad, ya que, por ejemplo, es cierto que las altas temperaturas hacen que la gasolina se dilate y ocupe algo más de espacio en el depósito. Sin embargo, esto no significa que vayas a ahorrar al repostar aunque haga mucho calor, ya que es bastante complicado que el fenómeno de la dilatación se produzca.

Para que lo entiendas, en las gasolineras el combustible se almacena en tanques que están a bastantes metros de profundidad bajo el suelo. Por lo tanto, la temperatura no es para nada igual a la que hace en la superficie. Con ello, es muy poco probable que se sufran esas denominadas dilataciones del combustible, ya que cuando sale por la manguera su temperatura no será muy elevada.

Por lo tanto, repostar por las mañanas debido a la dilatación de la gasolina no hará que te ahorres mucho dinero, pero el precio podría variar por otros factores.

Personas ponen gasolina en sus coches en una gasolinera de Madrid / EP

Elige bien el momento para echar gasolina

La gasolina no deja de ser un producto y el mercado siempre se mueve en función de la demanda. Así pues, es normal que las gasolineras aumenten el precio del carburante cuando se acercan fechas con mucho movimiento, ya sean fiestas señaladas o puentes.

De hecho, los fines de semana también son, en menor medida, días con mayor demanda. Por ello, un truco infalible para repostar y ahorrar es encontrar días con poca demanda, como los lunes o fechas en las que no haya demasiado movimiento. Por ello, se suele decir que los lunes por la mañana el precio del combustible suele ser algo más barato.

El otro gran truco para ahorrar en gasolina es saber identificar bien las franjas horarias. Va muy relacionado con esto último, porque a ciertas horas de la tarde habrá mayor demanda que a las 17:00, cuando mucha gente aún no ha salido de trabajar. De esta forma, saber evitar las horas puntas en las que se va a echar gasolina, también te ayudará a ahorrar.