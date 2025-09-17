Renault 4 E-Tech van: el nuevo pequeño turismo-furgón de la marca francesa

El nuevo Renault 4 E-Tech van ha nacido para ofrecer el estilo y confort de un turismo a la vez que perpetúa el pasado del furgón Renault 4F (con una capacidad de carga de 300 kg). Es una opción ideal para profesionales que transportan objetos y herramientas, repartidores en zonas urbanas, empresas de servicios o compañías de alquiler y flotas corporativas. Y todo esto con una motorización eléctrica.

El nuevo Renault 4 E-Tech van / Renault

El tamaño perfecto con todo incluido

El nuevo eléctrico de Renault sustituye los asientos traseros y los cinturones por un suelo reforzado de plástico con un panel de retención de carga y ganchos de sujeción, para que transportar cualquier cosa sea mucho más sencillo y no se dañe el maletero de ninguna forma.

El espacio de carga alcanza los 1.045 litros, incluyendo un compartimento extra bajo el suelo de 55 litros, ideal para guardar el cable de carga. Opcionalmente, se puede instalar una rejilla para separar el habitáculo del área de carga. También puede equipar una cubierta para el equipaje, alfombrilla antideslizante o una función para desactivar la apertura de las ventanas y puertas traseras.

El nuevo Renault 4 E-Tech van / Renault

Los vehículos son transformados por Qstomize en la fábrica Ampere de Maubeuge (Francia, ElectriCity), donde se fabrica el Renault 4 E-Tech van. Esta filial de Renault, creada hace casi 40 años está especializada en la personalización y transformación de vehículos, incluyendo vehículos comerciales ligeros, turismos adaptados para personas con movilidad reducida, coches de autoescuela, vehículos policiales y otros usos especializados.

Dos opciones de motorización y batería

La versión van del Renault 4 E-Tech eléctrico se ofrece con dos combinaciones de motorización y autonomía:

Autonomía urbana : motor de 90 kW ( 120 CV ) asociado a una batería de 40 kWh para una autonomía de hasta 308 km WLTP.

: motor de 90 kW ( ) asociado a una para una autonomía de hasta 308 km WLTP. Autonomía confort: motor de 110 kW (150 CV) con batería de 52 kWh para una autonomía de hasta 409 km WLTP.

El nuevo Renault 4 E-Tech van / Renault

Ambas versiones incluyen un cargador bidireccional de 11 kW en corriente alterna (AC), además de un cargador en corriente continua (DC) de 80 kW para la batería de 40 kWh y de 100 kW para la de 52 kWh.

La carga de la batería del 15% al 80% con el cargador de 11 kW toma 3 horas y 13 minutos para la batería de 52 kWh y 2 horas y 37 minutos para la de 40 kWh. Con el cargador rápido de corriente continua ambas baterías se cargan del 15% al 80% en solo 30 minutos.

Los precios parten desde 23.954 € antes de impuestos y sin incluir posibles ayudas públicas para la versión 'autonomía urbana'. En el caso de la versión 'autonomía confort', el precio de partida es de 26.284 €.