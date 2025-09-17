Honda da un paso decisivo hacia la electrificación de las dos ruedas

Honda ha dado un golpe sobre la mesa al anunciar la producción de la WN7, su primera motocicleta grande totalmente eléctrica, un movimiento que trasciende lo puramente tecnológico y que marca un antes y un después en la historia de la firma. Que sea Honda, el mayor fabricante de motos del planeta y con más de 500 millones de unidades producidas a sus espaldas, quien dé este paso, no solo legitima la moto eléctrica como una realidad cercana, sino que abre la puerta a un cambio de mentalidad en el sector.

Honda WN7 / Honda

La nueva Honda WN7 llegará a la red de concesionarios a principios de 2026, con pedidos ya disponibles, y lo hará con argumentos sólidos. Su diseño hereda las líneas futuristas del concept EV Fun presentado en el EICMA 2024 y se presenta con una autonomía superior a los 130 kilómetros, una cifra realista para el uso cotidiano. La gran novedad está en la recarga rápida CCS2, el estándar del automóvil, que permitirá pasar del 20 al 80 % en solo 30 minutos, además de ofrecer la opción de recargar en casa con un wallbox de 6 kVA en menos de tres horas.

Más allá de la tecnología, lo relevante es la experiencia que propone. Honda asegura que la WN7 ofrece una sensación de conducción distinta: silenciosa, suave, sin vibraciones ni emisiones, pero manteniendo el equilibrio, la estabilidad y la diversión que han definido sus modelos de combustión. Con un peso de 217 kilos y un motor de 18 kW de refrigeración líquida, promete un rendimiento equivalente al de una moto de 600 cc, con un par motor de 100 Nm, comparable al de una 1000 cc tradicional. También habrá una versión de 11 kW para los usuarios con carnet A1 o B con tres años de experiencia, lo que democratiza el acceso a esta nueva forma de moverse.

Honda WN7 / Honda

La apuesta de Honda no es solo industrial, es cultural. La compañía que popularizó la moto como medio de transporte accesible y fiable en los años cincuenta ahora quiere liderar la transición hacia la movilidad eléctrica. Y lo hace con un producto que no busca imitar a la moto de gasolina, sino crear una experiencia propia que dialogue con las necesidades del presente: ciudades más limpias, conductores más conectados y una generación que entiende la sostenibilidad como un valor añadido.

La WN7, además, incorporará una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad RoadSync, menús específicos para el control del sistema eléctrico y la ya habitual iluminación LED. Honda también ha cuidado la parte emocional: el nombre no es casual. La “W” responde al lema “Be the Wind”, la “N” al estilo Naked y el número 7 al segmento de potencia, un guiño a la tradición de la marca de combinar tecnología con simbolismo.

Honda WN7 / Honda

El impacto de este lanzamiento es doble. Por un lado, reafirma que la electrificación de la moto no es un futurible, sino una realidad inminente. Por otro, pone presión sobre el resto de fabricantes, que verán cómo la entrada de Honda acelera la competencia. Si hasta ahora el mercado de las eléctricas estaba dominado por startups y actores de nicho, la llegada de un gigante cambia las reglas del juego: de repente, el futuro eléctrico tiene un sello de garantía.

En suma, la Honda WN7 no es solo una moto nueva, es una declaración de intenciones. Con ella, Honda quiere demostrar que electrificar no significa renunciar a la pasión por conducir, sino redefinirla. Y si algo ha enseñado la historia de la marca japonesa es que cuando Honda se compromete con una tecnología, acaba marcando tendencia. El reto está servido: la era de la motocicleta eléctrica ya no es una promesa, es una cita marcada en el calendario para 2026.