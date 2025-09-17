Europa acelera hasta los 150 km/h, pero España sigue en 120 km/h

El uso del teléfono móvil al volante, aparcar donde no se puede, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, o no tener la ITV en regla, son algunas de las infracciones más comunes en España. Pero sobrepasar el límite de velocidad es la multa más habitual en nuestro país, ya que está presente en 2 de cada 3 denuncias. En varios países de Europa, ese límite de velocidad permitido es más alto, y puede llevar hasta incluso los 150 km/h.

Multas por sobrepasar la velocidad máxima permitida en España

La Dirección General de Tráfico formuló en 2024 casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar. El límite en nuestro país está en 120 km/h, y si sobrepasas la máxima velocidad permitida, estas son las multas que te pueden poner:

Las sanciones por sobrepasar el límite de velocidad / DGT

Recuerda que esta tabla de velocidades es para coches, motos y furgonetas cuya masa máxima autorizada (MMA) sea menor de 3.500 kilos. En España los camiones y vehículos que sobrepasen ese peso, deben circular a menos velocidad. En autopistas y autovías, pueden ir a 90 km/h. En carreteras convencionales, la velocidad máxima es 80 km/h o 70 km/h dependiendo del arcén. En vías urbanas, se permite circular como máximo a 50 km/h.

El tramo de España por el que puedes ir a 150 km/h

La DGT prioriza la seguridad vial y la reducción de emisiones, manteniendo la velocidad máxima permitida en 120 km/h, aunque hay una excepción en la que un coche puede alcanzar los 150 km/h por las carreteras españolas. Para esto, el vehículo debe llevar el distintivo V-12 y el artículo 47 del Reglamento General de Vehículos afirma que se fija como velocidad máxima estos 30 km/h más respecto al límite de velocidad existente en esa vía.

Si se trata de un vehículo con autorizaciones para pruebas o ensayos de investigación extraordinarios, puede circular a 150 km/h en carreteras españolas. Según explica la DGT, esto es para “fines científicos” y se hacen “estudios relacionados con la seguridad, movilidad y fluidez de la circulación vial o elementos estructurales de la misma”.

120 km/h la velocidad máxima permitida en las carreteras españolas / Getty Images

Además, la DGT puso en marcha un programa piloto en la autopista AP-7, a la altura de El Vendrell (Tarragona) para hacer varias pruebas con la IA. Este experimento tendrá en cuenta distintos factores para determinar la velocidad máxima adecuada como la densidad del tráfico, la visibilidad, el estado de la carretera, meteorología...

Las velocidades máximas permitidas en Europa

En algunos países europeos, el exceso de velocidad sigue siendo un problema, según el Consejo Europeo de Seguridad del Transporte. Además, los límites de velocidad son cosa de cada país. En Austria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, República Checa y Rumanía, la velocidad máxima permitida es de 130 km/h. En el segundo trimestre de este 2025, Países Bajos se ha unido a este grupo.

130 km/h, la velocidad máxima permitida en algunos países de Europa / Getty Images

El límite de velocidad en Alemania también está en los 130 km/h, pero están los conocidos ‘Autobahn’, tramos de carretera sin límite de velocidad. En Polonia y Bulgaria, el límite sube hasta los 140 km/h.

República Checa confirmó que iniciará, a partir de este verano, un proyecto piloto para aumentar los límites en algunos tramos de autopista hasta los 150 km/h. Esta nueva medida, ya en vigor, ha sido impulsada por el Gobierno checo formando parte de un programa de prueba diseñado para examinar los efectos de velocidades más altas en la seguridad vial y en el flujo del tráfico. La prueba se realiza inicialmente en la autopista D3, entre las ciudades de Tábor y České Budějovice (Budweis). Según la Dirección de Carreteras y Autopistas del país, este tramo es especialmente adecuado al ser una carretera muy moderna y con un volumen de tráfico que no es excesivo.