BYD Seal 6 DMi: Sin preocupación por la autonomía

En un mercado dominado por los SUV, BYD sigue apostando por las berlinas, un tipo de vehículos que ha caído en desgracia pero que, para muchos es todo un referente en diseño, estilo y confortabilidad. Y lo hace con el Seal 6 DM-i, el segundo modelo de la marca que incorpora la tecnología Dual Mode Intelligent. Un sistema que combina la experiencia de conducir un vehículo eléctrico con la de un propulsor de gasolina.

Un híbrido enchufable que nos lleva a no tener preocupación por la autonomía, ya que podremos viajar sin repostar hasta mil quinientos kilómetros. Y todo ello con dos carrocerías, sedan y Touring.

Sus grandes dimensiones, 4.84 metros de largo, ofrecen unas líneas fluidas que acentúan su línea e impacto visual / Raúl Rodríguez

Estéticamente, este BYD Seal 6 DM-i impacta. Sus grandes dimensiones, 4.84 metros de largo, ofrecen unas líneas fluidas que acentúan su línea e impacto visual. Nos ofrece un capó grande y alargado, con un paragolpes integrado que le confiere un aspecto muy deportivo, aportando ayudas que contribuyen a la eficiencia del vehículo.

En sus plazas interiores sí que pueden viajar cinco pasajeros con relativa comodidad, sobre todo los tres de los asientos traseros. La consola central es típica de BYD, con una pantalla de información de conductor de reducidas dimensiones, pero muy completa en lo que a información se refiere.

La consola central es típica de BYD, con una pantalla de información de conductor de reducidas dimensiones / Raúl Rodríguez

Algo que me ha gustado es que a diferencia de otras marcas y modelos, la regeneración de la batería no se refleja en una línea que aumenta o decrece, sino que es numérica. Si pisamos el acelerador nos indica en todo momento, y de forma numérica lo que vamos consumiendo, pero si levantamos el pie del acelerador la cifra aparece con un signo negativo indicando lo que la batería está regenerando en todo momento.

Por primera vez, BYD incluye un vehículo Touring en su porfolio de producto. Es un tipo de vehículo que cada vez cuenta con más aceptación entre los conductores españoles. Cuenta con las mismas dimensiones que el Sedan, 4.84, pero la diferencia está en el maletero. El primero cuenta con una capacidad de 491 litros, con la opción de llegar a los 1370 litros si abatimos la segunda fila de asientos.

Por primera vez, BYD incluye un vehículo Touring en su porfolio de producto / Raúl Rodríguez

En el caso del Touring no necesitamos abatir ninguna fila de asientos para llegar a los 1535 litros. Además, el acceso es mucho más fácil al contar con un portón trasero eléctrico, que es de serie en todas las versiones.

En lo que a acabados se refiere, el BYD Seal 6 DM-i cuenta con tres, Boost, Comfort Lite y Comfort, aunque las diferencias en estos dos últimos son mínimas. En el primero de los casos, la capacidad nominal de la Blade Battery es de 10,08 kWh con una potencia máxima de 184 CV. Combinando el motor eléctrico con el gasolina, nos ofrece una autonomía de 1505 kilómetros en el caso del Sedan y de 1350 en el caso del Touring.

Cuenta con un portón trasero eléctrico, que es de serie en todas las versiones / Raúl Rodríguez

Los otros dos acabados, Comfort Lite y Comfort, cuentan con una mayor potencia con 212 CV y una batería de 19 kWh de capacidad. Admite carga en corriente continua de hasta 26 kW, con lo que podemos cargar del 30% al 80% en veintitrés minutos. En lo que autonomía se refiere, hablamos de 105 kilómetros, y si rodamos en ciclo urbano y manejamos la recarga, podemos llegar a los 140 kilómetros. Recordemos que los estudios indican que la media de kilómetros que un conductor rueda en ciudad de media en un día es de 50 kilómetros. Además, en ambas carrocerías, incorpora la función V2L de carga bidireccional.

El carretera es un vehículo fácil de conducir. Las ayudas que incorpora permiten disfrutar de la conducción, jugando incluso con la capacidad de carga que nos ofrece el vehículo. Evidentemente no fue una prueba excesivamente larga, poco más de una hora compartiendo el recorrido con un compañero, pero es un vehículo que anima a hacer largos viajes.

BYD Seal 6 DMi: Sin preocupación por la autonomía / Raúl Rodríguez

Evidentemente la guinda del pastel de este BYD Seal 6 DM-i es su precio. Al precio de partida hay que restarle las campañas de la marca, el plan Moves III y promociones de financiación. De ahí sale un precio que llama la atención, pues la carrocería Sedan, en su acabado Boost, ofrece un precio de 27.990 euros; y el más alto de la gama, el Comfort, 31.990 euros.

En el caso de la carrocería Touring, el primero de los acabados ofrece un precio de 29.490 euros y el más alto 33.490 euros. Y todo ello con las ventajas que nos ofrece un vehículo con etiqueta CERO emisiones de la DGT.