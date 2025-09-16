Toyota C-HR Plug-in Hybrid, el único coche doblemente híbrido

Toyota lleva décadas perfeccionando su tecnología híbrida, pero el nuevo C-HR Plug-in Hybrid va un paso más allá. En esta prueba hemos podido comprobarlo: no es un enchufable más, es el primer coche que, cuando agota su carga eléctrica, se comporta como un auténtico híbrido Toyota. Y eso marca una gran diferencia.

Prueba del Toyota C-HR Plug-in Hybrid / Edgar Vivó

Lo habitual en los híbridos enchufables (PHEV) es que, una vez se consume la energía de sus baterías, el coche quede lastrado por el peso extra y por un sistema híbrido poco eficiente, dando lugar a consumos más altos que los de un híbrido convencional. Pero en el caso del C-HR Plug-in Hybrid, ocurre justo lo contrario.

Un eléctrico realista para el día a día

El sistema ofrece hasta 66 km de autonomía eléctrica en ciclo WLTP combinado, y más de 90 en ciudad. Una cifra que no sólo es buena sobre el papel: en la práctica, permite cubrir sin problemas los trayectos cotidianos de la mayoría de conductores en España, que rara vez superan los 50 km diarios.

Prueba del Toyota C-HR Plug-in Hybrid / Edgar Vivó

Lo mejor es que cuando se agota la carga, el coche no se vuelve torpe ni gastón. Al contrario: el sistema híbrido entra en acción con la suavidad y eficiencia que uno espera de un Toyota, con consumos que se sitúan entre 5 y 5,5 litros cada 100 km. Incluso en autopista, donde muchos híbridos sufren, el C-HR se mantiene por debajo de los 6 l/100 km. Algo inaudito en un PHEV de este tamaño y peso.

Un sistema inteligente hasta en la regeneración

Otra de las virtudes del C-HR Plug-in Hybrid es su gestión inteligente de la energía. Gracias a funciones como el "geofencing", el coche cambia automáticamente a modo eléctrico al entrar en zonas de bajas emisiones, siempre que haya suficiente carga. También es capaz de ajustar su modo de conducción en función del tipo de vía, el tráfico o el estilo del conductor para optimizar la eficiencia.

Prueba del Toyota C-HR Plug-in Hybrid / Edgar Vivó

Incluso es capaz de prever tramos favorables para recargar la batería, aumentando la regeneración cuando detecta bajadas o zonas de deceleración. Todo eso sin que el conductor tenga que preocuparse de nada.

Al volante: más divertido de lo que parece

Más allá de los números, lo que realmente sorprende al conducir este C-HR es su dinamismo. La dirección es precisa y directa, el chasis transmite confianza, y el conjunto se siente ágil y aplomado, tanto en ciudad como en carretera. En tramos revirados, incluso invita a un ritmo más animado.

Prueba del Toyota C-HR Plug-in Hybrid / Edgar Vivó

Los 223 CV de potencia combinada y la entrega instantánea del motor eléctrico hacen que tenga una respuesta muy viva al acelerar. No es un coche deportivo, pero transmite sensaciones agradables y controladas, con una buena gestión del par y una transición casi imperceptible entre el modo eléctrico y el térmico.

En ciudad, esa entrega inmediata y la buena visibilidad lo hacen muy fácil de conducir. Y gracias al modo "un pedal" con tres niveles de retención, moverse entre semáforos y calles con tráfico es muy cómodo.

Diseñado para gustar

En lo estético, esta segunda generación del Toyota C-HR mantiene su apuesta por un diseño llamativo. Con un perfil de "supercupé" y detalles como los tiradores enrasados o el nuevo bi-tono extendido hasta la zaga, el coche sigue destacando por su imagen futurista. No pasa desapercibido, eso está claro.

Por dentro, el salto es evidente. El habitáculo está mucho mejor resuelto, con una distribución centrada en el conductor, materiales de buena calidad y una pantalla central grande y de uso intuitivo. Además, el cuadro digital de 12,3 pulgadas permite personalizar la información en función del trayecto.

Interior del Toyota C-HR Plug-in Hybrid / Toyota

Hay también detalles prácticos, como el sistema de iluminación ambiental inteligente o la llave digital, que permite abrir y arrancar el coche desde el móvil. Y por supuesto, cuenta con la última versión del sistema Toyota Smart Connect, compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

El nuevo Toyota C-HR Plug-in Hybrid no es simplemente una versión más del exitoso SUV japonés. Es un modelo que marca un punto de inflexión en los híbridos enchufables. Porque, por primera vez, tenemos un coche que cumple como eléctrico en el día a día y mantiene una eficiencia real cuando se agota la batería. Y eso, en este segmento, es una auténtica rareza.

A eso se suma un diseño diferenciado, un interior muy mejorado, una conducción más dinámica de lo esperado y una carga tecnológica sobresaliente. Todo con el aval de una marca que sabe hacer híbridos como nadie.