Omoda 7: el SUV híbrido enchufable que combina el diseño y la tecnología

El nuevo Omoda 7, un SUV híbrido enchufable con etiqueta 0, se ha presentado en Madrid con glamour, dentro de la VFNO (Vogue Fashion Night Out). El vehículo del segmento D (tamaño grande) de la firma china combina diseño, tecnología y eficiencia, con un modelo que refuerza la estrategia de electrificación de la marca en España y Europa, destacando por el sistema súper híbrido (SHS).

El Omoda 7 también despunta por su diseño con parrilla sin bordes y sus líneas fluidas en forma de ‘X’. Midiendo 4,66 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,67 metros de alto, este SUV se posiciona como amplio, versátil y tecnológicamente avanzado. Además, la compañía china todavía no ha desvelado su capacidad de maletero.

Lateral del nuevo Omoda 7 / Rubén Burillo

Omoda 7: el vehículo desarrollado por los clientes

El nuevo SUV de la firma de automóviles Omoda incorpora la quinta generación del motor 1.5 TGDI. El sistema 'Super Hybrid System' (SHS) combina el bloque térmico 1.5 Turbo de 105 kW (140 CV) más dos motores eléctricos integrados en la transmisión DHT, que pueden entregar hasta 150 kW (200 CV). Con una batería de 18,4 kWh, el Omoda 7 ofrece hasta 90 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico, y una autonomía total superior a 1.200 kilómetros, con un consumo inferior a 6 litros por cada 100 km.

El Omoda 7 cuenta con más de 19 ADAS (Sistemas avanzados de ayuda a la conducción), entre los que destacan el asistente de parking automático y, novedad en la marca china, el ‘Remote Parking Assit’, que permite aparcar el vehículo de forma remota desde el exterior.

Parte delantera del nuevo Omoda 7 / Rubén Burillo

Belén Chaves, Product Manager de Omoda & Jaecoo, afirma: “Ha sido un vehículo desarrollado bajo una estrategia de co-creación con los usuarios de la marca. Durante su diseño, se habilitó una plataforma que permitió a los clientes interactuar directamente con el CEO y el jefe de diseño, aportando ideas y sugerencias sobre aspectos clave como la estética exterior, el interior e incluso el rendimiento del vehículo”.

El diseño del Omoda 7 y la pantalla deslizante

El nuevo SUV de la firma china destaca por la parrilla paramétrica sin bordes, las líneas fluidas en forma de ‘X’ y un grupo óptico trasero inspirado en la energía eléctrica (relámpagos), que aporta dinamismo y modernidad. En el interior, el Omoda 7 ofrece un alto nivel de equipamiento con materiales de calidad. Incluye un panel de instrumentos de 8,88 pulgadas, un volante multifunción de dos radios en forma de ‘D’ y un túnel central flotante con cargador inalámbrico ultrarrápido de 50W.

La parte trasera del nuevo Omoda 7 / Rubén Burillo

Además de la amplitud de los asientos, uno de los elementos más innovadores es la pantalla deslizante de 15,6 pulgadas del Omoda 7, con resolución 2,5K. Este elemento puede desplazarse hacia el asiento del copiloto para ofrecer una experiencia inmersiva con funciones de entretenimiento como vídeos, juegos o karaoke. Este sistema se complementa con un equipo de sonido premium de 8 altavoces y el primer control por voz de 4 zonas, que permite interactuar con el vehículo desde cualquier posición.

Todavía no se sabe cuánto costará el nuevo Omoda 7, pero se espera que haga su debut comercial en España antes de acabar 2025. Además, la firma de automóviles china sigue en plena expansión en España (cuota en agosto: 2,6% en el total del mercado y un 3,8 % en ventas a particulares) y tiene pensado alcanzar los 100 puntos de venta antes del final del presente año para “ser la marca número uno en ventas de híbridos enchufables” en nuestro país, según dijo Francesco Colonnese, Vicepresidente de Omoda & Jaecoo España.