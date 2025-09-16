Laia Sanz será piloto oficial de EBRO en el Dakar 2026

Laia Sanz es el ejemplo de que con esfuerzo y talento, todo llega. Dos meses después de anunciar su regreso al Rally Dakar, EBRO ha elegido a la piloto más laureada del motorsport femenino para ponerse al volante del prototipo T1+ en la próxima edición en Arabia, en enero de 2026, para competir en la máxima categoría del rally-raid.

Laia se une al equipo para aportar su competitividad y experiencia en la prueba de referencia del Mundial FIA de Rally-Raid (W2RC). Esta incorporación refuerza la visión de EBRO de crear un proyecto sólido con grandes aspiraciones de futuro que enlace directamente con su legado histórico.

“No podíamos imaginar una mejor embajadora para este proyecto”, asegura Pedro Calef, CEO de EBRO Motors. “Laia Sanz representa todos los valores que queremos proyectar: espíritu de sacrificio, trabajo en equipo, valentía y determinación. Su experiencia en el Dakar es inigualable y su espíritu competitivo es exactamente lo que necesitamos para llevar el nombre de EBRO al primer plano. Estamos convencidos de que su liderazgo será fundamental para alcanzar nuestras metas”.

Rafael Ruiz, Presidente de EBRO EV MOTORS ha manifestado que “hacer equipo con Laia Sanz es ir de la mano de una piloto líder, ganadora, y experta, que comparte la misma voluntad de competir y de conseguir las mejores metas para EBRO. Desde nuestro grupo EBRO EV MOTORS, que cotiza en nuestro país en el mercado BME GROWTH, estamos muy orgullosos de contar con ella para nuestro proyecto de Motorsport: es una gran embajadora internacional, que comparte nuestros valores, y con esta alianza damos un paso más en la construcción de una gran marca y de un gran proyecto empresarial.”

Por su parte, Laia Sanz se ha mostrado muy ilusionada con este nuevo reto en su carrera: “Unirme a un proyecto como el de EBRO es un desafío y una oportunidad que me motiva enormemente. Es una marca con una gran historia, muy vinculada al desarrollo automovilístico en España, y ser parte de este nuevo capítulo en el Dakar es algo muy especial para mí. Desde el primer momento conecté con la ambición y el entusiasmo del equipo. Compartimos la misma pasión por la competición y el objetivo de construir un proyecto sólido y exitoso. Estoy deseando empezar a trabajar y ponerme al volante del coche”.

Una piloto de leyenda

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) se ha ganado un lugar de honor entre las figuras más admiradas y destacadas del motorsport internacional. Su trayectoria refleja constancia, esfuerzo y una inquebrantable voluntad de superar límites que parecían inalcanzables.

Antes de pasarse a las cuatro ruedas, forjó una carrera de leyenda en el motociclismo, logrando 20 títulos mundiales —14 en trial y 6 en enduro— y dejando su impronta en el Rally Dakar, donde en 2015 firmó la mejor clasificación de la historia para una mujer en motos, con un noveno puesto absoluto. Además, logró 11 victorias en el apartado femenino de motos. Asimismo, ningún otro piloto español, hombre o mujer, ha logrado encadenar tantas ediciones finalizadas de forma consecutiva: 14 de 15 participaciones.

En 2022 decidió dar un giro a su carrera y apostar por los coches, con la ambición de igualar e incluso superar las gestas anteriores. Su actuación más destacada en esta disciplina llegó en el Dakar 2024, al terminar 15ª absoluta, 3ª de la categoría 4x2 y primera mujer de la clasificación.

Paralelamente, Laia Sanz ha sido dos veces subcampeona del Extreme E, consolidando así su versatilidad y talento en cualquier terreno.

Rumbo al desierto

La incorporación de Laia Sanz confirma las aspiraciones del equipo de luchar por un puesto destacado en la clasificación y consolida el proyecto de EBRO como una de las iniciativas más ilusionantes del panorama deportivo nacional.

El momento de la verdad se acerca. Los ingenieros y mecánicos se encuentran ultimando los detalles del vehículo de competición que iniciará en los próximos días sus primeros kilómetros de test. La siguiente parada será en los desiertos marroquíes, donde, tras un shakedown, EBRO y Laia Sanz debutarán en el Rally de Marruecos, última prueba del W2RC, que se disputará entre el 12 y 17 de octubre, antes de la gran cita del Rally Dakar en enero.