Coches
Más de 120 carreteras increíbles: así es el mapa interactivo que ha creado Honda
El mapa interactivo "Dream Drives" incluye la colección definitiva de las mejores carreteras para conducir en Europa
Fernando Álvarez
Honda ha creado el mapa interactivo definitivo de las mejores carreteras europeas para conducir, con motivo del fin de las ventas del Civic Type R en Europa, tras casi 30 años desde su lanzamiento. Con más de 120 rutas espectaculares repartidas por 25 países, este mapa interactivo permite a los conductores localizar carreteras emocionantes, recorridos icónicos y algunas joyas ocultas para disfrutar de un viaje por carretera a través de este extraordinario continente.
Honda ha elaborado esta guía exclusiva utilizando carreteras y rutas recomendadas por expertos en automoción y entusiastas de la conducción, así como propietarios y fans del Civic Type R de toda Europa.
Una guía con más de 120 rutas
Bajo el nombre de ‘Honda Dream Drives’, las rutas se extienden desde el extremo norte de Escocia, en el Reino Unido, hasta el sur de España, y cada una ha sido cuidadosamente seleccionada para ofrecer desde curvas magníficas hasta vistas impresionantes. Las aventuras se pueden explorar por temática -paisajística, costera, campo a través o montañosa- en cualquier país elegido, y la experiencia se ve mejorada gracias a la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto en dispositivos móviles.
El usuario podrá disfrutar de rutas icónicas como el paso del Stelvio en Italia, la autopista Transfăgărășan en Rumanía y la North Coast 500 alrededor del norte de Escocia, además de carreteras menos conocidas que han sido seleccionadas por los propios lugareños. Entre ellas, destacan el impresionante recorrido por el paisaje volcánico de Káli-medence en Hungría y las sinuosas carreteras de montaña alrededor de Pianezze, Italia.
Nik Pearson, General Manager of Corporate Communications en Honda Motor Europe, comenta: "Crear un mapa interactivo único a partir de una colección de carreteras especialmente seleccionada y sin precedentes es la forma perfecta de despedir al Civic Type R en Europa. Es la guía perfecta para las generaciones pasadas, presentes y futuras de vehículos Honda y encarna el espíritu del Type R para cumplir plenamente nuestro compromiso con el placer de conducir.”
Las mejores carreteras de Europa se encuentran detalladas en hondadreamdrives.com, un microsite accesible tanto en dispositivos móviles como en ordenadores de escritorio. Los usuarios pueden buscar una carretera específica -si conocen su nombre- o inspirarse filtrando por país, tipo de ruta, distancia de conducción o duración.
Una vez seleccionada una ruta, se ofrecen detalles de localización, incluyendo posibles peligros o cierres estacionales que el conductor podría encontrarse. Los usuarios pueden elegir navegar por la ruta y recorrerla mediante un enlace directo a Google Maps o mediante la función de mapas estándar en el dispositivo que prefieran.
Estas son algunas de las mejores rutas para conducir en Europa:
- Paso del Gran San Bernardo, Suiza: Conectando Suiza e Italia, esta histórica ruta alpina ofrece impresionantes paisajes de montaña y espectaculares escenarios a gran altitud.
- Carretera Alpina Alemana, Alemania : Recorriendo 484 kilómetros, esta ruta atraviesa prados alpinos, picos montañosos escarpados y frondosos bosques. También ha sido calificada como una de las 100 principales atracciones de Alemania.
- Paso de Vršič, Eslovenia: Esta espectacular ruta incluye una serie de 50 desafiantes curvas cerradas mientras asciende desde Kranjska Gora y desciende hacia el valle de Soča al otro lado de la montaña.
- Col de Turini, Francia: Uno de los tramos más famosos del Rally de Montecarlo, este icónico paso de montaña ofrece una conducción realmente exigente. Desde Sospel hasta La Bollène, cuenta con largas rectas enlazadas por 34 curvas cerradas.
- Paso del Stelvio, Italia: Este famoso paso de montaña, que celebrará su 200 aniversario este 2025, es el segundo más alto de los Alpes y ha sido escenario de una etapa del Giro de Italia en 13 ocasiones desde 1953.