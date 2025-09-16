Consejos
¿Sabes cómo circular en una rotonda? Esto es lo que tienes que hacer según la DGT
Desde la Dirección General de Tráfico han querido recordar cuáles son las normas de prioridad en las glorietas
Fernando Álvarez
Las colisiones y siniestros en las rotondas son más comunes de lo que pensamos. De hecho, la mayoría de accidentes que se producen en ellas se dan por no respetar las normas de tráfico elementales. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), uno de cada tres conductores implicados en accidentes en glorietas estaba cometiendo alguna infracción.
Las 5 infracciones más habituales
A la hora de circular en una rotonda, estas son las 5 conductas más habituales que suelen llevar a que se produzca un incidente:
- Exceso de velocidad: Como todos sabemos, cuando nos aproximamos a una rotonda es fundamental reducir y adaptar la velocidad. Los excesos de velocidad en una glorieta impiden las incorporaciones y cambios de carril a otros vehículos, obligan a invadir varios carriles para controlar el vehículo y multiplican el riesgo y la gravedad de los accidentes
- Entrar sin respetar la prioridad: Respetar la prioridad de paso en una rotonda es clave para circular con seguridad y evitar accidentes de tráfico. Según la normativa, los vehículo que circulan dentro de la rotonda tienen prioridad de paso sobre los vehículos que entran. Eso sí, siempre que una señal, marca vial o agente de tráfico no ordenen lo contrario.
- Salir de una rotonda desde el interior: A la hora de salir de una rotonda, está prohibido hacerlo desde un carril interior, cruzándote por delante de otros vehículos. Según la DGT, esta acción es “la maniobra más peligrosa que un conductor puede realizar dentro de una glorieta”.
- Cambiar de carril sin respetar la prioridad: Las infracciones más habituales no sólo se producen en el momento de entrada o salida de una rotonda. También ocurren durante la circulación dentro de la misma: cambios continuos de carril, no usar los intermitentes, no respetar las prioridades de paso y no respetar la distancia de seguridad.
- No dar prioridad a ciclistas y motoristas: Cuando circules por una rotonda debes prestar la máxima atención a la presencia de usuarios vulnerables, como los motoristas y ciclistas. Es fundamental que respetes su prioridad en las entradas, salidas y cambios de carril. Asimismo, debes mantener siempre una distancia de seguridad adecuada, puesto que son los usuarios más difíciles de ver y los más delicados en la circulación.
Cómo actuar en una rotonda
En torno al 10% de los accidentes de tráfico ocurren en las rotondas, según explica la DGT. Ya sea por desconocimiento o por incumplimiento de la normativa, los siniestros en las glorietas son muy frecuentes y a menudo las causas son las mismas: errores al entrar o salir de las mismas. Así es como dice la DGT que debes actuar en una:
