Un aliado silencioso para la movilidad eléctrica

La Semana Europea de la Movilidad pone el foco cada año en cómo nos movemos y hacia dónde se dirige este sector. El coche eléctrico es, sin duda, uno de los protagonistas de esta transición, pero en un momento en el que todas las miradas se centran en los motores y las emisiones, hay un componente que muchas veces sigue pasando desapercibido, aunque resulta decisivo: el neumático.

Los neumáticos Michelin están diseñados para funcionar con cualquier tecnología de propulsión / Michelin

Y es que, aunque pocos lo piensen, los neumáticos influyen directamente y de forma notable en la autonomía, la seguridad, el consumo energético, las emisiones de partículas y hasta en el nivel de confort a bordo. No es solo una pieza de goma entre el coche y el asfalto; es una parte esencial del rendimiento y la sostenibilidad del vehículo eléctrico.

Diseñados para durar, pensados para cualquier tecnología

Una de las ideas más extendidas sobre la electrificación es que los coches eléctricos necesitan neumáticos especiales. Pero lo cierto es que no se trata de ‘especiales’ sino de adecuados. Toda la gama de neumáticos Michelin está diseñada para funcionar con cualquier tecnología de propulsión, incluidos los vehículos eléctricos e híbridos.

Producción de neumáticos Michelin / Michelin

Esa compatibilidad se basa en un desarrollo técnico que tiene en cuenta las particularidades del coche eléctrico: mayor peso por la batería, entrega instantánea de par motor, necesidad de silencio y exigencia en la eficiencia energética. Para eso, Michelin ha desarrollado soluciones específicas como las tecnologías Acoustic, que reducen el ruido en el interior, o los neumáticos con marcaje XL (Extra Load) y HL (High Load), que permiten soportar cargas más elevadas sin renunciar a la eficiencia ni al confort de marcha.

Y lo más importante: las prestaciones están diseñadas para durar, no solo cuando el neumático está nuevo. Tecnologías como MaxTouch Construction permiten una distribución uniforme de las fuerzas, lo que prolonga la vida útil del neumático y mantiene constante su rendimiento a lo largo de los kilómetros.

La eficiencia empieza en el asfalto

La autonomía de un vehículo eléctrico no depende solo de su batería. También influye la resistencia a la rodadura, es decir, la facilidad con la que el neumático gira sobre el asfalto. Cuanto menor es esa resistencia, menor es el consumo energético.

Michelin lleva más de tres décadas trabajando en ese aspecto. Fue la primera marca en ofrecer un neumático eficiente desde el punto de vista energético en 1992. Hoy, esa experiencia se traduce en modelos como el Pilot Sport EV, que puede aumentar la autonomía de la batería hasta en un 10%, o el e.Primacy, que logra una mejora de hasta el 7%.

Neumáticos Michelin Primacy 5 / Michelin

Incluso en las dos ruedas, la apuesta es clara: el City Grip Saver está pensado para scooters eléctricas, y el e.Wild, para bicicletas eléctricas, con prestaciones adaptadas a la exigencia de la movilidad urbana.

La competición como banco extremo de pruebas

Nada pone más a prueba un neumático que la competición. Michelin fue la primera marca en desarrollar neumáticos para competiciones eléctricas como la Formula E o la MotoE, donde la exigencia es máxima y la evolución, constante.

Los avances tecnológicos logrados en competición acaban trasladándose al producto de calle. Y además, permiten avanzar en sostenibilidad: las motos eléctricas de Ducati que compiten en MotoE, por ejemplo, montan neumáticos Michelin con un 53% de materiales reciclados y renovables. En el caso del prototipo H24, desarrollado para las 24 Horas de Le Mans, el porcentaje asciende al 71%.

Líderes en degaste

La sostenibilidad no solo está en la materia prima o en el proceso de fabricación, también tiene mucho que ver con el uso diario. Un reciente estudio de ADAC, que analizó 160 modelos de neumáticos de distintas marcas, reveló que los neumáticos Michelin se desgastan un 28% menos que la competencia. Además, emiten un 26% menos de partículas contaminantes en comparación con otros neumáticos del segmento premium. Y lo más revelador: el competidor más cercano emite un 20% más de partículas por kilómetro recorrido y por tonelada transportada. Una diferencia que, si se multiplica por los millones de vehículos que circulan a diario, se convierte en un impacto medioambiental muy relevante.

Los neumáticos Michelin son líderes en desgaste / Michelin

Confianza del sector

La experiencia también cuenta. Michelin lleva más de una década colaborando con los principales fabricantes de vehículos eléctricos y equipa actualmente 7 de cada 10 modelos eléctricos premium que circulan por las carreteras.

Pero la empresa francesa no solo desarrolla neumáticos, también crea soluciones complementarias, como Symbio, una compañía conjunta con Forvia especializada en pilas de combustible de hidrógeno. Una apuesta que demuestra que el compromiso con la movilidad sostenible va mucho más allá del caucho.

Los coches eléctricos están cambiando nuestra forma de movernos, pero para que ese cambio sea realmente eficaz, deben acompañarse de un neumático eficiente, duradero y sostenible, para logra los mejores registros en autonomía, emisiones y seguridad.