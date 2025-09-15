¿Se puede pasar la ITV con un testigo del coche encendido?

Que se encienda un testigo en el cuadro de instrumentos del coche no siempre es una mala noticia, pero sí que tiende a crear cierto desasosiego en los conductores. Al final, siempre es una señal de que hay algo que necesita revisión.

Pero, ¿un testigo encendido puede impedir pasar la ITV? No siempre, pero a veces sí y es importante saber cuáles.

No todos son suspenso automático

Un chivato encendido no es automáticamente un suspenso en la inspección técnica. No obstante, hay que tener en cuenta que algunos testigos pueden estar considerados fallos leves y estos no impiden superar la ITV, aunque sí que el conductor tiene la obligación de subsanarlos.

Un fallo leve no impide pasar la ITV. / .

Por ejemplo, tener el testigo del sistema de frenos encendido supone un fallo leve en la inspección, pero no implicaría un resultado desfavorable o negativo.

Otro ejemplo es el testigo de aceite, que indica que el motor no está recibiendo suficiente lubricación, lo que podría acabar causando daños graves. El hecho de que esté encendido no implica un rechazo automático en la ITV, pero sí impedirá que se realice la prueba de emisiones, por lo que será necesario volver a la estación a superar la inspección con el testigo apagado.

Estos testigos son motivo de suspenso

Por otro lado, hay tres testigos del coche que, de estar encendidos, impedirán superar la ITV. El primero de ellos es el temido fallo motor, también conocido como testigo MIL.

Este es uno de los testigos más comunes y temidos. Su encendido puede deberse a múltiples razones, desde un problema menor hasta algo más grave. Independientemente del motivo, desde TÜV-SÜD advierten que, si esta iluminado en el cuadro de instrumentos, el coche no pasará la ITV.

Testigo MIL / .

Otro testigo que impedirá superar la inspección técnica es el del airbag o SRS. Este chivato avisa de que hay un fallo en el sistema de retención de seguridad o en los airbags y un problema en estos sistemas se considera un fallo grave, por lo que no se conseguirá la nueva pegatina de la ITV.

El tercer testigo que impedira conseguir la ITV es del ABS. Este sistema es fundamental para mantener el control del vehículo durante la frenada y si el chivato está encendido, no se pasará la inspección técnica.