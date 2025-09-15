Luces dentro del coche: esta es la multa que podrían ponerte por llevarlas encendidas

A la hora de hablar de luces en el coche todos pensamos en las de fuera, ya sean las de cruce, las largas o los intermitentes. Sin embargo, hay unas luces que incluye tu vehículo que también son importantes y que incluso podrían traerte alguna multa: las luces del habitáculo.

A menudo las utilizamos sin pensarlo y en la mayoría de los coches incluso están automatizadas, pero estas pequeñas luces que iluminan el habitáculo pueden meterte en problemas legales dependiendo de cómo las utilices. Como en muchos otros casos, la normativa no es tan sencilla y podría llegar a ser peligroso conducir con ellas encendidas.

El uso del intermitente

El intermitente, según explica la DGT, es solo una declaración de intenciones. A la hora de conducir has de tener en cuenta que usarlo no te da ninguna prioridad sobre el resto de vehículos, sino que simplemente te estás limitando a señalizar para que los demás sepan la maniobra que estás a punto de llevar a cabo.

Hacer uso de esta herramienta no sólo te evitará la multa, ya que su uso es obligatorio, sino que ayudará a que estés más seguro al volante y el resto de personas puedan anticiparse correctamente a tus movimientos.

Para evitar distracciones es recomendable utilizar los botones del coche cuando esté detenido / Freepik

La importancia de las luces

Las luces del coche, sean las que sean, son una parte crucial de los vehículos, ya que ayudan muchísimo en la seguridad vial. En cuanto a las del habitáculo, juegan un papel importante a la hora de encontrar algo que se haya caído, leer algún documento cuando estamos parados o que nos identifiquen los Agentes de Tráfico en un control.

Sin embargo, estas luces pueden llegar a deslumbrar en la carretera o confundir a quien viene de frente. Pese a que la normativa no prohíbe expresamente su uso mientras conduces, sí que es motivo de sanción el mal uso de la iluminación del coche.

De esta forma, al igual que en otras cuestiones como conducir con chanclas, todo queda en la interpretación de los agentes. Si ellos consideran que esas luces del interior molestan a los demás usuarios de la carretera, podrías recibir una multa.

Además, ya no solo es que te puedan multar por conducir con ellas encendidas, sino que si te ven manipulando sus botones también podrían sancionarte, al estar considerado como una distracción.

En el caso de un mal uso de las luces del vehículo, las sanciones van desde los 80 hasta los 200 euros. Por lo tanto, lo más recomendable es solo encenderlas cuando sea totalmente necesario y en la medida de lo posible estando parados. Así evitarás una multa.