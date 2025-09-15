Lancia recupera el espíritu deportivo con el Ypsilon HF

Lancia ha vuelto al mercado de la mano del grupo Stellantis y lo ha hecho con el Ypsilon, un modelo con el que ha querido aunar elegancia, innovación tecnológica y ahora le suma un sello deportivo que ha sido una característica que ha definido a la marca durante muchas décadas.

Gama electrificada

La oferta que hay en el mercado son dos tipos de propulsión, uno de hibridación ligera de 48 V que se combina con un motor tricilíndrico de 100 CV ofreciendo en conjunto una potencia de 110 CV. Dispone de la etiqueta Eco y ofrece unos consumos muy ajustados ya que puede ofrecer hasta un 25 por ciento del recorrido urbano en modo eléctrico por lo que es una opción muy recomendable para un uso de este tipo.

Lancia Ypsilon HF / Lancia

La segunda opción es totalmente eléctrica con una potencia de 156 CV y va con una batería de 54 kW que le permite ofrecer una autonomía que puede llegar hasta los 425 kilómetros con un consumo de 14,3 kW a los 100 kilómetros.

'Made in Spain'

El Ypsilon se fabrica en España, en la planta de Figueruelas y está basado en la plataforma CMP2, pero frente a otros modelos del grupo que también la utilizan, ofrece un ancho de vía superior en 2,4 centímetros.

Con una longitud de 4,08 metros, 1,76 metros de anchura, 1,4 metros de altura y un maletero con 352 litros de capacidad, ofrece una imagen muy cuidada con detalles muy particulares como el diseño de los pilotos traseros, que recuerdan a los del Lancia Stratos, mientras que en el interior, el diseño sigue jugando un papel importante especialmente en lo que concierne al salpicadero.

Lancia Ypsilon. / Lancia

Ambas motorizaciones se ofrecen con dos niveles de acabado, Ypsilon y LX pero ahora Lancia ha añadido un tercer acabado con la denominación HF Line que aporta un estilo más deportivo con detalles específicos como pedales de aluminio, paragolpes delantero diferente, volante con otro diseño o un salpicadero de otro color. El precio de partida es de 24.200 euros mientras que en el acabado LX como el HF Line el precio parte de los 27.200 euros.

Lancia Ypsilon HF

La novedad en la gama del modelo es el Ypsilon HF que retoma los orígenes deportivos de la marca. Va equipada con un motor eléctrico que ofrece 280 CV con un par de 345 Nm. Va dotado de un diferencial Torsen para mejorar la tracción, y cuenta además con una carrocería con la altura rebajada 20 mm., unas vías ensanchadas en 30 milímetros, así como unas suspensiones específicas y unos frenos de la firma Alcon para garantizar una buena frenada.

Lancia Ypsilon / Lancia

En cuanto a prestaciones, alcanza una velocidad máxima de 180 km/h, acelera de 0 a 100 Km/h en 5,6 segundos y ofrece una autonomía de 370 kilómetros con los neumáticos de serie según el ciclo WLTP gracias a una batería de iones de litio de 54 kWh.

Su imagen también difiere del resto de la gama ya que el paragolpes delantero es específico, con el logotipo HF, las llantas son de 18 pulgadas, monta un difusor trasero y los pasos de rueda son completamente diferentes. En el interior también hay detalles específicos como los asientos deportivos y el volante.

Lancia Ypsilon HF / Lancia

Esta versión empieza a fabricarse en octubre aunque se desconoce en este momento si será en la planta española. Su precio de venta es de 45.500 euros.