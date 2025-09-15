El Kia EV5 ha llevado la innovación eléctrica al segmento C-SUV, el de mayor volumen y más rápido crecimiento de Europa actualmente. Fabricado sobre la arquitectura EV específica de Hyundai Motor Group el EV5 combina el estilo SUV con la funcionalidad cotidiana y la tecnología más avanzada que uno puede esperar en un coche.

Según explica Sjoerd Knipping, Director de Operaciones de Kia Europe “El EV5 es una piedra angular de la estrategia de crecimiento de Kia en Europa”.

Kia redefine la movilidad eléctrica con el nuevo EV5 / KIA

Diseñado para Europa

Fiel a la filosofía de diseño “Opposites United” de Kia, la estética del EV5 refleja un diseño robusto pero refinado, pensando en el gusto europeo. Su silueta es robusta y cuadrangular, con un pilar D prominente y la ya conocida firma luminosa “Star Map” de Kia en la parte delantera y trasera. Ofrece tres versiones de llantas: 18” o 19” para el modelo básico, 19” para el elegante EV5 GT-Line y, más adelante, 20” para el deportivo EV5 GT.

En el interior, los asientos -hechos con plástico PET reciclado- ofrecen soporte lumbar, calefacción y ventilación. Además, los asientos traseros se abaten completamente, aumentando el espacio de carga hasta los dos metros de longitud. Las soluciones funcionales, como la consola central con almacenamiento, lo hacen ideal tanto para la ciudad como para las actividades al aire libre.

Los asientos ofrecen soporte lumbar, calefacción y ventilación / KIA

Una gran autonomía

El EV5 ofrece una batería de largo alcance de 81,4 kWh, lo que se resume en hasta 530 km de autonomía eléctrica (estimación WLTP). Y por si fuera poco, tanto las variantes de entrada como la GT-Line admiten carga rápida del 10 al 80 % en tan solo 30 minutos.

Algo que no pasa desapercibido en este nuevo EV5 es el sistema i-Pedal que permite conducir el coche con un solo pedal, así como el Smart Regeneration System Plus, que mejora la eficiencia energética y el confort de marcha al ajustar automáticamente la frenada y la velocidad en los cruces o los cambios de límite de velocidad.

Kia redefine la movilidad eléctrica con el nuevo EV5 / KIA

Tecnología y conectividad óptimas

En el interior encontramos una pantalla panorámica que combina tres: una de instrumentación de 12,3 pulgadas, otra de infoentretenimiento del mismo tamaño y una tercera pantalla de control de climatización de 5,3 pulgadas. No obstante, a pesar de toda esta tecnología, aún podemos encontrar botones físicos en su volante para las funciones principales, lo que es de agradecer y se ve cada vez menos.

En cuanto a conectividad, Kia insiste en las mejoras que se han realizado en este campo y, especialmente, con el sistema de navegación. El EV5 está equipado con navegación online, ofreciendo al vehículo información cartográfica en tiempo real y actualizándose cada cuatro semanas, a partir de datos del servidor.

La comodidad y la seguridad también se han mejorado con elementos como Digital Key 2.0, reconocimiento de huellas dactilares y un sistema de audio intuitivo y de alta gama.

Como es lógico, el EV5 cuenta con todo tipo de ayudas a la conducción, como control de crucero, adaptación de forma inteligente de la velocidad de marcha o sistema de asistencia para evitar colisiones y permanecer centrado en el carril.

Kia redefine la movilidad eléctrica con el nuevo EV5 / KIA

Rumbo a la movilidad eléctrica

El Kia EV5 está fabricado para la próxima era de la movilidad eléctrica en Europa. Con el diseño, confort y rendimiento que ofrece, es el compañero eléctrico ideal para quien está buscando un coche que lo tenga todo. Aún no se conoce el precio oficial, pero se prevé que salga a la venta en noviembre de este año.