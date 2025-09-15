Hyundai Staria, un monovolumen polivalente ahora con motor híbrido y adaptado para personas movilidad reducida

El Hyundai Staria es el único monovolumen de la marca surcoreana. Tiene un diseño sencillo y moderno y un gran equipamiento tecnológico tanto en el aspecto de la conducción como en el de las comodidas de las que pueden disfrutar los pasajeros.

El Staria es la polivalencia personificada: sirve para hacer una mudanza con un maletero de más de 1.000 litros y una gran boca carga; para las familias numerosas, ya que puede ser de entre siete y nueve asientos; para escaparse un fin de semana debido a su gran habitabilidad interior o, incluso, para utilizar como vehículo adaptado a personas con movilidad reducida.

Nuevo motor híbrido

Hyundai Staria. / Hyundai

Y, ahora, el Hyundai Staria es también híbrido. Por lo tanto, además de versátil, es más económico en conducción. El nuevo sistame híbrido del Hyundai Staria combina un motor de gasolina y uno eléctrico para entregar 225 CV de potencia con un consumo combinado homologado de 7,6 litros a los 100 kilómetros, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que este coche mide 5,25 metros de largo, casi dos de ancho y 1,90 metros de alto, dando espacio hasta a nueve personas.

El propulsor está formado con un motor T-GDi de 1,6 litros, que incorpora la tecnología de duración variable continua de las válvulas exclusiva de Hyundai; uno eléctrico de 54 kW y una batería de polímero de iones de litio de 1,49 kWh que almacena la electricidad generada por el sistema de frenado regenerativo.

Hyundai Staria adaptado

Otra novedad que ha anunciado recientemente Hyundai es la versión, con esta misma motorización, del Staria adaptada a personas con movilidad reducida. El desarrollo de esta versión se ha realizado en colaboración con Rehatrans, empresa líder en soluciones de movilidad y transporte accesible.

El Hyundai Staria está adaptado para el transporte de pasajeros con movilidad reducida. / Hyundai

Entre las principales adaptaciones se encuentra un amplio rebaje de piso y una rampa trasera con sistema ‘EasyFlex’ para poder acceder fácilmente al espacio con una silla de ruedas. Del mismo modo, este se puede convertir en una zona de maletero cuando no viaje una persona con movilidad reducida.

Además, cuenta con distintas configuraciones interiores, como seis plazas más una silla de ruedas u ocho plazas, gracias a la instalación opcional de dos asientos giratorios en la tercera fila y la butaca de copiloto doble.

Tecnología

En el aspecto tecnológico, el Staria cuenta con con un panel de instrumentos digital, pantalla táctil de 10,25 pulgadas, carga inalámbrica para smartphones, puertos USB-C delanteros y traseros, y cámaras y altavoces mantienen conectados los asientos delanteros con los traseros.

Interior del Hyundai Staria. / Hyundai

Además, cuenta con funciones inteligentes como el asistente para evitar colisiones frontales (FCA) y el asistente para evitar colisiones en ángulo muerto (BCA), que mantienen a todos los ocupantes del vehículo más seguros.

Cuenta con un techo solar panorámico doble, para ganar luz en el interior, y los asientos de la primera fila pueden ser calefactados y ventilados. Los de la parte trasera son abatibles y deslizantes, para aprovechar el espacio al máximo en cada momento y según las necesidades.