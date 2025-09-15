Coches que te pierdes por ser europeo: Nissan Z 2026 Heritage Edition

Si vives en Europa, olvídate de conducir uno de los coupés más atractivos de la actualidad. El nuevo Nissan Z 2026 Heritage Edition rinde homenaje al legendario 300ZX (Z32) con un diseño cargado de nostalgia, un motor sin electrificación y un carácter que encaja con lo que muchos entendemos por "coche deportivo". Pero como cada vez es más habitual, no lo veremos por nuestras carreteras.

Nissan Z 2026 Heritage Edition / Nissan

La versión Heritage Edition, disponible exclusivamente sobre el acabado Performance, recupera elementos visuales del 300ZX lanzado en 1989. Incluye llantas RAYS de 19 pulgadas en color bronce, vinilos laterales "Twin Turbo", un alerón trasero de fibra de carbono con el mismo logotipo retro, alfombrillas exclusivas y placas de acceso personalizadas.

Todo ello combinado con el legendario tono Midnight Purple, heredado del GT-R, que convierte al coche en una pieza de coleccionista desde el primer vistazo. La edición especial cuesta 2.940 dólares adicionales sobre el Z Performance, situándolo en 55.910 dólares.

Nissan Z 2026 Heritage Edition / Nissan

Estéticamente, el Z 2026 combina referencias claras al pasado con soluciones modernas. El capó elevado con nervaduras recuerda al 240Z original. Los faros LED con firma en doble curva evocan al 240ZG japonés, y la trasera con pilotos ovalados y panel negro es un guiño directo al 300ZX.

En el interior, los tres relojes analógicos sobre el salpicadero siguen presentes, ahora mostrando presión del turbo, velocidad del compresor y voltaje de batería. La instrumentación principal es una pantalla digital de 12,3 pulgadas con varios modos de visualización (Normal, Enhanced y Sport).

Nissan Z 2026 Heritage Edition / Nissan

Tres versiones con motor V6

La gama 2026 del Nissan Z se ofrece en tres versiones: Sport, Performance y Nismo. Todas comparten el motor VR30DDTT, un V6 biturbo de 3.0 litros con 400 CV y 475 Nm en las versiones base, y 420 CV y 521 Nm en el Nismo. Este propulsor se combina con una caja manual de 6 marchas o una automática de 9 relaciones, ambas con tracción trasera y sistemas como Launch Control, rev-matching o diferencial autoblocante (en Performance y Nismo). El consumo homologado en Estados Unidos según la EPA es de entre 19 y 22 mpg combinados (equivalente a 10,7 – 12,4 l/100 km), una cifra que en Europa penalizaría duramente por emisiones.

Entonces, ¿por qué no llega a Europa?

El Nissan Z 2026 cuenta con homologación estadounidense LEV3-ULEV70 y Tier3-Bin70, pero no cumple con los requisitos europeos de emisiones (Euro 6d o próxima Euro 7). Adaptar su mecánica y sistemas a estas normativas supondría una inversión considerable que Nissan no considera rentable para el volumen de ventas esperado.

Nissan Z 2026 Heritage Edition / Nissan

Además, el coche está diseñado para funcionar con gasolina de 91 octanos (Premium USA), y su consumo y emisiones lo convertirían en una fórmula fiscalmente inviable en muchos países europeos. Es decir, es un coche que Europa ha vetado indirectamente, no porque no guste, sino porque las reglas del juego han cambiado.

El Nissan Z Heritage Edition 2026 no solo es un capricho retro. Es un recordatorio de que todavía hay fabricantes dispuestos a crear deportivos de verdad: propulsión trasera, motor V6 biturbo, cambio manual, diseño evocador. Pero también es una muestra de cómo la normativa medioambiental europea está empujando fuera del mercado a este tipo de coches. En Estados Unidos, Japón o Australia podrán seguir disfrutándolo, mientras que nosotros tendremos que conformarnos con verlo en fotos. Otro más que te pierdes por ser europeo.