Fumar y conducir: esta es la multa que podrían ponerte por hacerlo

Son muchos los conductores que a día de hoy fuman mientras están al volante, ya sea tabaco o cigarrillos electrónicos. La gran mayoría son conscientes de que tirar una colilla por la ventana es motivo de multa, pero hay otras acciones que también pueden ser sancionables.

Fumar mientras estás conduciendo no es una acción perseguida por la Dirección General de Tráfico (DGT). Pero, de acuerdo con la ley, si esta acción hace que el conductor del vehículo sufra una distracción, entonces sí que te pueden sancionar con hasta 200 euros de multa. En el proceso de encender un cigarro se tarda 4,1 segundos, tiempo en el que se recorre un total de 113 metros a una velocidad de 100 KM/h, con un elevado riesgo de sufrir un accidente de tráfico.

Fumar en el coche puede distraerte a la hora de conducir / Archivo

La distracción es un peligro

La acción de encenderse un cigarro puede ser una distracción que pone en riesgo la seguridad vial. El 30% de los accidentes se producen por descuidos, siendo el tabaco una de las causa frecuentes. Por ello, el conductor puede ser sancionado con hasta 200 euros de multa. Esto se justifica con dos artículos del Reglamento General de Circulación (RGC):

Artículo 17.1: "Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales".

Artículo 18.1: "El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía".

La infracción o multa será en función de si la acción de fumar provoca una distracción evidente, como apartar la vista para encender, apagar o tirar la ceniza del cigarrillo o soltar las manos del volante. También hay que tener en cuenta que si el humo reduce la visibilidad dentro del vehículo podrías ser multado.

Nunca tires las colillas

Aunque ya lo sabrás, una acción que está totalmente prohibida es tirar las colillas por la ventanilla. Este acto está penado con una multa de 500 euros y la resta de seis puntos en el carnet de conducir.

Además, como es lógico, esto podría perjudicar al medio ambiente, porque según datos del Ministerio del Medio Ambiente, el 3% de los incendios (21.000 en los últimos diez años) han sido provocados por colillas de cigarros abandonadas o arrojadas desde vehículos.