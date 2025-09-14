Ferrari recupera el nombre Testarossa en un híbrido de más de 1.000 CV

A algunos les encantará, a otros les dejará fríos y a otros les horrorizará. Sea como fuere, el nuevo Ferrari 849 ya está aquí y trae de vuelta consigo el apellido Testarossa.

¿Se le pueden encontrar parecidos con ese icono que marcó la década de los 80? Sí, se le puede encontrar un aire en el frontal, en la silueta lateral (donde sin duda faltan las entradas de aire de Pininfarina)...

Ferrari 849 Testarossa

Pero este nuevo Testarossa es una revolución respecto al de hace más de 40 años. Y lo es empezando por su motor: un propulsor híbrido heredado del SF90 que combina tres motores eléctricos con un V8 (830 CV). El resultado es una potencia total de 1.050 CV y un par máximo de 842 Nm, lo que le permite hacer el 0 a 100 km/h en 2,3 segundos.

ferrari 849 testarossa (3) / Ferrari

La parte eléctrica le da una potencia máxima de 163 CV, con una batería de 7,45 kWh que disfruta de una autonomía eléctrica de 25 kilómetros.

Según Ferrari, este nuevo Testarossa es el Ferrari más audaz jamás creado. El 849 "ha sido concebido para elevar el rendimiento sin renunciar a un elevado nivel de placer al volante", según explican los del cavallino rampante.

Ferrari 849 Testarossa. / Ferrari

En la construcción de este deportivo hay soluciones del mundo de la competición, de antes y de ahora, para optimizar su rendimiento. Empezando por las tomas de aire en los pasos de rueda, las ranuras en la moldura lateral trasera y la salida en el parachoques.

La parte inferior delantera ha sido diseñada para mejorar el comportamiento aerodinámico, no en vano es la responsable de un 35% de la carga total del coche.

Ferrari 849 Testarossa. / Ferrari

El diseño a cargo del Centro Stile de Ferrari se inspira en los modelos de los 70 pero no deja de estar supeditado a la aerodinámica y al rendimiento deportivo del coche. El frontal tan lineal y geométrico recuerda a los Ferraris de esa época mientras que la zaga, de doble cola, está inspirada en el 512 S.

Asetto Fiorano

Además del diseño y la mecánica, el Ferrari 849 Testarossa puede llevar el acabado Asetto Fiorano, diseñado para reducir aún más el peso total del coche (en 30 kilos) al usar materiales como la fibra de carbono y el titanio. Dispone además de dos libreas exclusivas: BIanco Cervino y Rosso Corsa.

Ferrari 849 Testarossa. / Ferrari

El Ferrari 849 Testarossa está disponible en tres colores principales: Grigio Titanio, Giallo Ambra y Rosso Fiammante, siendo este último el que mejor lo luce, al menos en foto.

Ferrari 849 Testarossa Spider

Por cierto, para los que lo prefieran, este Ferrari 849 Testarossa también está disponible con carrocería Spider.

Ferrari 840 Testarossa Spider / Ferrari

Gracias al techo rígido retráctil, el 849 Testarossa Spider permite abrir y cerrar el techo en solo 14 segundos, incluso en movimiento a velocidades de hasta 45 km/h.