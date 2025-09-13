Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Seguridad

Por esta razón es necesario revisar y cambiar el airbag del coche

Este elemento de seguridad ha salvado millones de vidas en la carretera y es muy importante, pero no se le presta mucha atención

Los airbags después de haber sufrido un accidente

Getty Images

Rubén Burillo

Madrid
Los airbags son dispositivos de seguridad diseñados para proteger a los ocupantes de un vehículo durante un impacto, como un accidente de tráfico. Según datos del RACE, los airbags reducen entre un 20% y un 30% el riesgo de mortalidad, y la Dirección General de Tráfico afirma que reduce en un 11% las lesiones más graves. Pero, ¿sabes cuándo hay que cambiarlo?

Los airbags son obligatorios, por ley, desde el año 2006. Los coches están equipados con seis de estos ‘colchones de aire’: dos frontales, dos laterales para la cabeza y dos laterales para el tórax (aunque en algunas ocasiones, los dos últimos pueden ser uno solo). El cinturón de seguridad y los airbags son los elementos de seguridad pasivos más importantes del coche, por eso hay que tenerlos a punto y en perfectas condiciones.

Los airbags en el coche

Getty Images

¿Cómo funcionan los airbags?

Este componente de seguridad se activa a través de sensores que detectan una fuerte deceleración, propia de un accidente de tráfico. Tras la colisión, una carga pirotécnica libera en el acto un gas que infla la bolsa. Una vez desplegado, el airbag actúa como una almohada de protección, absorbiendo parte del impacto y reduciendo el riesgo de lesiones graves para los ocupantes del vehículo.

Es imprescindible que las personas comprendan la importancia de mantener en condiciones óptimas los sistemas de seguridad. A pesar de lo necesarios que son, en pocas ocasiones se revisan los airbags en inspecciones técnicas regulares a las que se someten los vehículos. Esto es así por la larga duración que tienen los elementos que trabajan cuando hay un accidente y el airbag se despliega.

Los airbags desplegados después de haber sufrido un accidente

Getty Images

¿Cuándo debes cambiar el airbag de tu coche?

Los materiales empleados en la fabricación de los airbags hacen que permanezcan intactos durante más de 25 años, según algunos estudios. Pero las autoridades afirman, que transcurridos entre 10 y 15 años, los fabricantes no garantizan que el airbag esté en perfectas condiciones.

Cuando has tenido un accidente de tráfico y los airbags han entrado en acción, es cuando debes cambiarlos. Esta operación tiene un coste de entre 600 y 650 euros aproximadamente. El precio de los airbags ronda los 300-350 euros, pero a esto le tienes que sumar otras operaciones como la puesta a punto de la centralita que manda la orden de inflado y el cambio del cinturón de seguridad.

