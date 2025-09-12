Para esto sirve el catalizador y los fallos que puede tener

El catalizador es un elemento del coche muy importante ya que desde 1992, en el caso de los vehículos de gasolina, y a partir de 1997 en los diésel, es obligatorio. Este componente se encarga de reducir las partículas contaminantes producidas tras la combustión en el motor. Pero sabes para qué sirve y los fallos que puede tener.

El catalizador, ubicado en el tubo de escape, está compuesto por diferentes materiales como el oro, el platino, el rodio y el paladio, que están integrados en una red de celdas de cerámica. Cuando los gases pasan a través de esa red, se produce una catálisis, un proceso por el que aumenta la velocidad de una reacción química. De esta forma, el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno se convierten en nitrógeno, dióxido de carbono y agua, que son inofensivos para la atmósfera. Básicamente, el catalizador se encarga de filtrar al medio ambiente los gases del coche.

El catalizador de un coche / Getty Images

Si notas esto, el catalizador puede estar fallando

Un catalizador se puede averiar por varios motivos, pero lo más habituales son la falta de mantenimiento (se puede acumular carbonilla en el motor y termina el catalizador obstruido), el consumo irregular de aceite (se puede estropear el monolito cerámico del catalizador), problemas en la mezcla de combustible y los impactos físicos. Si el catalizador está roto, lo podrás notar porque:

Aparece un testigo de fallo del motor en el panel de instrumentos.

en el panel de instrumentos. Si el catalizador está obstruido, los gases de escape no salen bien, y el motor no puede rendir bien. Además notas una pérdida de potencia .

. Mayor consumo de combustible.

Acumulación de hollín (sustancia negra que el humo deposita en la superficie) en el tubo de escape.

(sustancia negra que el humo deposita en la superficie) en el tubo de escape. El coche huele a quemado.

Se escucha una vibración o un movimiento en el tubo de escape causado porque las celdas de cerámica se van descomponiendo y caen en las paredes del catalizador. Para verificar esto, debes dejar que el motor se enfríe y mueve con la mano el tubo de escape. Así sabrás si el ruido viene del catalizador o de otro elemento del vehículo.

El catalizador de un vehículo / First Stop

¿Qué pasa si no llevas catalizador en tu coche?

Cambiar el catalizador es caro porque puede rondar entre 500 y 1.500 euros, dependiendo del tamaño y el modelo. Además, cada 100.000 kilómetros o si se presentan los síntomas mencionados en el párrafo anterior, debes revisar el catalizador. El reemplazo de este componente debe ser realizado por profesionales para asegurar el cumplimiento de las normativas de emisiones.

Si circulas sin catalizador, las multas pueden oscilar entre los 200 y 6.000 euros, por no cumplir con la normativa de emisiones y ruido. Además del mayor consumo de combustible, si no llevas el catalizador no podrás pasar la ITV. Si llevas la Inspección Técnica del Vehículo desfavorable puede conllevar una infracción económica de 200 euros o si la llevas negativa de 500 euros, dependiendo del caso.