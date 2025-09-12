El nuevo Nissan Micra eléctrico apunta maneras

Aunque ya conocíamos su diseño, su gama y sus precios, el nuevo Nissan Micra eléctrico sigue desvelando poco a poco nuevas claves que ayudan a entender qué tipo de coche es realmente más allá del titular del “urbano asequible con etiqueta cero”. Y lo que vamos sabiendo invita a pensar que su comportamiento puede dar más de una sorpresa.

Según ha confirmado Nissan, el Micra 2025 ha sido desarrollado sobre la nueva plataforma AmpR Small Car, diseñada desde cero para vehículos eléctricos. Este dato no es menor: esta arquitectura le permite montar la batería en una posición baja y centrada, lo que se traduce en un centro de gravedad más bajo y una distribución de masas más equilibrada. Y eso se nota al volante.

Nissan Micra 2025 / Nissan

Otro punto que llama la atención es la adopción de una suspensión trasera multibrazo, una solución habitual en segmentos superiores que busca mejorar el confort y la precisión de guiado en curva. Sumado al dato del peso total de 1.500 kg, el conjunto apunta a un coche más sólido y refinado de lo habitual en el segmento B.

En este tipo de eléctricos, el peso es inevitable. Pero si se gestiona bien, puede jugar a favor: proporciona más aplomo en carretera y mejora el aislamiento frente a irregularidades. Si de verdad el reparto de pesos y la puesta a punto acompañan —como sugiere Nissan—, podríamos estar ante un coche con un tacto más serio y maduro que el de muchos utilitarios eléctricos.

Nissan Micra 2025 / Nissan

Nissan habla abiertamente de una dirección precisa y de un comportamiento ágil y fluido tanto en ciudad como en carreteras secundarias. Es decir, no solo se ha pensado para callejear. De hecho, el comunicado enfatiza que el coche “se mueve con intención”, que “gira con agilidad” y que ofrece una respuesta inmediata al volante. Habrá que probarlo, pero las intenciones están ahí.

También ayudan las proporciones: el nuevo Micra mide menos de 4 metros, pero cuenta con una batalla de 2,54 metros, lo que debería traducirse en un buen compromiso entre estabilidad y maniobrabilidad. Una fórmula muy buscada en eléctricos urbanos que quieren valer también para algo más.

Un urbano con capacidad de remolque

Otra novedad interesante es que el Micra podrá remolcar hasta 500 kilos, algo nada habitual en este tipo de coches. Eso lo hace más versátil para usos como transportar una pequeña caravana, un portabicicletas de bola o un remolque ligero. Además, el maletero ofrece 326 litros de capacidad, por encima de la media en este segmento y sin penalizar el espacio por su condición de eléctrico.

Dos versiones eléctricas, hasta 416 km y carga rápida

Ya lo sabíamos, pero no está de más recordar que el nuevo Micra estará disponible con dos niveles de batería:

40 kWh con 317 km de autonomía WLTP

52 kWh con 416 km de autonomía WLTP

Ambas permiten carga rápida en corriente continua —hasta 100 kW— y montan de serie bomba de calor y gestión térmica activa para optimizar tanto el rendimiento como los tiempos de carga. De hecho, Nissan habla de unos 30 minutos para pasar del 15 al 80%, lo que lo sitúa en buena posición dentro de los eléctricos más compactos.

Nissan Micra 2025 / Nissan

¿Será tan divertido de conducir como promete?

De momento, no hay cifras de aceleración ni prestaciones oficiales, pero los datos que ya conocemos nos permiten anticipar ciertas cosas. La combinación de bajo centro de gravedad, dirección directa, suspensión multibrazo, buen reparto de pesos y potencia inmediata —con 120 o 150 CV según la versión— hace pensar en un Nissan con una conducción más viva y precisa de lo esperado.