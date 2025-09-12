DGT
Los helicópteros de la DGT no están volando y no es la primera vez que pasa
El ministro del Interior ha reconocido que llevan parados desde el pasado 1 de septiembre por un problema con el contrato de mantenimiento
Andrea Gil
Los temidos helicópteros de la Dirección General de Tráfico se han tomado unas vacaciones. Desde el pasado 1 de septiembre ya no vuelan y lo hacen por una muy buena razón.
Y es que no han pasado los mantenimientos necesarios porque no hay quién los revise. El contrato de mantenimiento de los helicópteros de la DGT finalizó el pasado 31 de agosto y, por lo tanto, desde el pasado 1 de septiembre no hay nadie que se encargue de certificar que estos aparatos se encuentran en condiciones de volar. Como consecuencia, no vuelan.
Sí que está el anuncio
El anuncio lo realizó el ministro de Interior, Grande Marlaska, de quien depende la DGT, en la presentación del balance de la siniestralidad de este verano. Confirmó que los nueve helicópteros que están parados "en breve estarán de nuevo volando y también participando en la seguridad vial".
También quiso asegurar que la vigilancia y el control de las carreteras no se había visto afectado por estos nueve aparatos en 'huelga'. La DGT tiene un total de 11 helicópteros para vigilancia aérea, por lo tras las declaraciones de Marlaska se entiende que dos de ellos sí pueden volar.
Puede ser que no tarde mucho en cumplirse la predicción del ministro, ya que el anuncio de la licitación del mantenimiento de los helicópteros sí está publicada en el BOE. En concreto, desde el pasado mes de abril.
Un procedimiento urgente, un contrato de 51 millones
Además, en el anuncio público queda clara la urgencia de la contratación: "De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dada la criticidad de este servicio y dada la proximidad del vencimiento de los actuales contratos a los que da continuidad esta contratación, el presente procedimiento ha sido declarado urgente por razones de interés público".
En este documento se pueden leer todas las condiciones del contrato, que contempla otros servicios además del de mantenimiento. El importe del contrato es de más de 51 millones de euros para una duración de 36 meses.
En 2023 pasó algo similar
Este escenario no es el primero. El pasado 2023 fue un mal año para los helicópteros de la DGT. Entonces, eran 13 los aparatos de Tráfico, pero uno se estrelló en marzo en Robledo de Chavela (Madrid) y otro en octubre en Almería.
A finales de 2023, de esos 11 helicópteros, cinco llevaban meses en revisión, según denunció la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Las revisiones de los helicópteros son periódicas y, en ese momento, los cinco aparatos llevaban más de un mes parados.
