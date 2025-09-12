Consejos
¿Cuándo es útil el seguro de coche por días?
Te contamos qué es un seguro de coche por días y en qué casos resulta conveniente
Fernando Álvarez
A la hora de asegurar nuestro coche, lo más importante es elegir un seguro que se adapte plenamente a nuestras necesidades, las características del vehículo y nuestro estilo de vida. En España es obligatorio que todos los vehículos estén asegurados, aunque no se muevan, pero hay situaciones excepcionales en las que puede resultar útil contar con un seguro por días, en los que el vehículo queda asegurado solo por el tiempo que necesitamos.
En España hay casi tres millones de vehículos que circulan sin seguro, en una situación que se expone a fuertes multas que van desde los 600 a los 3.000 euros. Estas cifras refuerzan la importancia de ofrecer alternativas que faciliten el cumplimiento de la ley.
Y más allá de soluciones globales y estandarizadas, lo que demanda la sociedad son fórmulas flexibles, que respondan a las verdaderas necesidades, como el seguro de coche por días. Por ello, te mostramos cuáles son las situaciones en las que el seguro por días resulta muy ventajoso:
1. Cuando no sabes si renovarás el seguro anual
En cualquier situación en la que no se tiene claro la necesidad de renovar el seguro anual, el seguro de coche por días resulta una opción flexible y altamente efectiva mientras se toma una decisión al respecto.
Ganar tiempo con un seguro de coche por días siempre es una excelente opción para cumplir con la legalidad, teniendo en cuenta que la legislación marca la obligatoriedad de que cualquier vehículo cuente con un seguro, incluso aunque no se mueva.
2. Si estás considerando vender el vehículo próximamente
Si el propietario de un vehículo está pendiente de su venta inminente y no le interesa contratar un seguro de coches anual, puede optar por un seguro de coche por días mientras la operación se termina de materializar, lo que le supondrá un importante ahorro de dinero y un quebradero de cabeza menos.
3. Cuando dudas acerca de qué compañía contratar
Cuando una persona no termina de decidir qué compañía de seguros y tipo de seguro contratar, una opción cómoda es contratar un seguro de coche por días hasta recabar la información que permita tomar una decisión informada.
4. Cuando necesitas conducir un vehículo dado de baja previo a dar su alta
Cuando un vehículo está dado de baja, ya sea de manera temporal o definitiva, en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, contratar un seguro por días es la opción más factible si el propietario necesita conducirlo durante unos días concretos antes de darlo de alta.
5. Para trasladar un coche de segunda mano
Cuando una persona adquiere un coche de segunda mano y necesita llevarlo a casa o al taller puede contratar un seguro por días para circular legalmente mientras decide qué póliza definitiva contratará.
6. Para conducir vehículos prestados
Según explican desde Cleverea -empresa experta en seguros online para automóviles y motos- si alguien va a conducir un coche prestado o que no está a su nombre, puede contratar un seguro por días que le cubra de manera independiente tanto la responsabilidad civil obligatoria como la voluntaria, la protección personal para el conductor en caso de accidente y la asistencia en carretera.
