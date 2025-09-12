Atención: Esta es la multa que te pueden poner por no respetar la Zona de Bajas Emisiones

Una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en España es un área delimitada dentro de un municipio donde se restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de los vehículos más contaminantes, en función de la etiqueta ambiental asignada por la Dirección General de Tráfico. Si esto no lo respetas te pueden poner una buena multa.

En nuestro país, solamente 1 de cada 3 ciudades obligadas a establecer la ZBE han implementado, anunciado o comenzado a realizar pruebas. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021) y el Real Decreto 1052/2022 regulan el concepto de la Zona de Bajas Emisiones en España. Además, esta normativa obliga a todos los municipios con más de 50.000 habitantes a contar con una ZBE, en funcionamiento desde el 1 de enero de 2023.

Un cartel que indica una Zona de Bajas Emisiones / Ferran Nadeu

Solo 55 ciudades de las 149 han aplicado la normativa de Bajas Emisiones

El Gobierno dictaminó que las localidades tenían un plazo de 18 meses para implementarlas completamente, pero con el tiempo casi cumplido, la realidad es que sólo 55 ciudades han hecho los deberes, de las 149 que deben aplicar esta normativa.

Uno de los problemas por el que solo el 37% de los municipios que están legalmente obligados a ello lo han implementado, anunciado o comenzado a realizar pruebas en estas zonas, es por el retraso en el MOVES y los fondos agotados. El pasado 1 de abril el Gobierno anunció la reactivación del Moves III con 400 millones de euros, que fijaba un plazo máximo de tres meses para que las comunidades autónomas y las ciudades publicaran las convocatorias para las ayudas a los vehículos eléctricos. Una vez pasados esos 90 días, hay algunas comunidades que no han cumplido y mantienen bloqueado el plan de incentivos para la electromovilidad.

Zona de Bajas Emisiones en Madrid / Getty Images

Y en los territorios que sí han cumplido este plazo, entre ellos la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, País Vasco y Aragón, en apenas unas semanas se agotaron los fondos públicos disponibles.

¿Cuál es la multa que me pueden poner por no respetar la Zona de Bajas Emisiones?

Debes tener en cuenta que cada ciudad tiene sus restricciones. Para entrar en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), tu vehículo debe llevar una pegatina medioambiental de la DGT (Cero, Eco, C o B). Los vehículos sin distintivo ambiental no podrán acceder a estas zonas.

Como hemos dicho, cada ciudad tiene sus restricciones pero de forma general, los vehículos que cuentan con etiquetas B y C pueden circular, pero con limitaciones horarias o para aparcar. Los vehículos con etiqueta Cero y Eco pueden entrar, circular y aparcar sin problema.

Guardia Civil parando a un vehículo / DGT

La multa que deberás pagar si incumples la Zona de Bajas Emisiones ascenderá a 200 euros, con pronto pago 100, si pagas la sanción en un plazo menor a 20 días desde que recibes la notificación en tu domicilio.

También te pueden multar si llevas un distintivo ambiental defectuoso con hasta 200 euros, siempre que no se identifique qué tipo de etiqueta lleva ni la información correspondiente, que tiene que ser la siguiente: