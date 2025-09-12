Aston Martin celebra los 60 años de ‘Volante’ con dos joyas de coleccionista

Volante es una palabra peso enorme en la historia de Aston Martin. Se estrenó en 1965 con un modelo del que apenas se fabricaron 37 unidades, y desde entonces ha acompañado a los descapotables más refinados y potentes de la marca. Hoy, seis décadas después, la firma británica lo celebra por todo lo alto con dos ediciones muy exclusivas: el Vanquish Volante y el DB12 Volante, ambos personalizados hasta el último detalle por el equipo de Q by Aston Martin.

Un Vanquish sin filtros

El Vanquish Volante 60 Aniversario es, directamente, el descapotable más potente y rápido que ha la firma británica ha fabricado hasta la fecha. Bajo su largo capó delantero esconde un motor V12 biturbo de 5.2 litros, capaz de entregar 835 CV y 1.000 Nm de par, con el que acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos y alcanza una punta de 345 km/h.

Aston Aston Martin Vanqhish y DB12 Volante / Aston Martin

Y no solo corre, también impone con un diseño trabajado con mimo por Q by Aston Martin, refuerza esa imagen poderosa sin caer en estridencias.

El DB12 Volante juega en otra liga

Frente al Vanquish, el DB12 Volante propone una receta diferente. Igual de espectacular, pero más equilibrada, menos salvaje y más sofisticada. Monta un V8 biturbo de 4.0 litros, con 680 CV y 800 Nm, que lo catapultan hasta los 325 km/h. De 0 a 100, en 3,6 segundos. Cifras de superdeportivo, pero con una configuración 2+2 que lo hace mucho más utilizable.

Detalles exclusivos / Aston Martin

Ambos modelos comparten un techo de lona con mecanismo K-fold, que se abre en solo 14 segundos y se cierra en 16, incluso circulando a velocidades de hasta 50 km/h. Detalles como este demuestran que el trabajo de ingeniería va mucho más allá de lo puramente estético.

Una estética con personalidad propia

Q by Aston Martin ha querido rendir homenaje a los clásicos de la marca, pero sin caer en la nostalgia. El exterior de ambos modelos luce el tono Q Pentland Green, un verde oscuro muy elegante que encaja de maravilla con la capota en Q Westminster Green. Los detalles en bronce anodizado, presentes en la parrilla, las llantas y los embellecedores, aportan un contraste cálido y sofisticado.

Las llantas de 21 pulgadas, desarrolladas expresamente para esta edición, están acabadas en Satin Bronze, con los bordes mecanizados. Combinadas con las pinzas de freno en negro con el logotipo de la marca, refuerzan ese carácter deportivo pero sin estridencias. Un coche que llama la atención, sí, pero no grita.

Asientos conmemorativos / Aston Martin

Uno de los elementos más trabajados es el embellecedor lateral, fabricado en aluminio macizo y también en bronce. No está ahí solo por estética: canaliza el aire desde los pasos de rueda delanteros y mejora la estabilidad a alta velocidad. Justo debajo, la insignia esmaltada de Q by Aston Martin deja claro que estamos ante una unidad muy especial. Muy pocas lo llevarán.

Interior con guiños conmemorativos

Dentro, el nivel de detalle se dispara. Los asientos, revestidos en cuero Centenary Saddle Tan, se combinan con tonos Ivory y Woven, en una mezcla que transmite elegancia sin necesidad de artificios. La madera Dark Walnut Open Pore, los acabados metálicos en bronce y los bordados específicos del 60º aniversario redondean un ambiente cuidado y coherente con el espíritu del coche.

Aston Martin Vanqhish Volante / Aston Martin

No se trata solo de materiales nobles. Todo está pensado para que la experiencia a bordo esté a la altura de lo que uno espera de un Aston Martin personalizado. Cada costura, cada inserto, cada transición entre materiales parece estar exclusivamente para ese modelo.

Solo 60 unidades

Cada uno de estos Aston Martin —tanto el DB12 como el Vanquish Volante— tendrá una producción limitada a solo 60 unidades. Un guiño directo a las seis décadas que celebran y una garantía de exclusividad para los coleccionistas que quieran hacerse con uno. Las primeras entregas están previstas para el último trimestre de 2025.