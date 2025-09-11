Lexus crea un lanzador de pelotas de tenis que saca a más de 150 km/h

Lexus continúa con su apuesta por el mundo del tenis con su nueva máquina lanzapelotas ‘Signature Shot’, con el fin de trasladar la emoción del tenis profesional a cualquier pista.

La precisión con la que este equipo ha sido diseñado, que simula los famosos golpes ganadores de los principales tenistas profesionales del ranking mundial, ofrece a los jugadores la oportunidad de enfrentarse a golpes que han hecho historia. Con esta propuesta Lexus une tecnología, diversión y espíritu competitivo en un homenaje al tenis del más alto nivel.

La estrella británica del tenis en silla de ruedas y embajador de Lexus, Alfie Hewett (Oficial de la Orden del Imperio Británico), ha presentado la máquina, que aparece en un nuevo vídeo en el que se enfrenta a su propio e impresionante saque de 150 km/h con el que ganó el torneo de Wimbledon 2024.

Alfie Hewett junto al lanzapelotas / Lexus

La nueva máquina estará de gira

Los aficionados al tenis tendrán la oportunidad de experimentar la potencia y la precisión del golpe de Hewett, así como de la reconocida tenista española Paula Badosa, también embajadora de Lexus. Sus golpes se han programado en la máquina, que estará de gira por torneos de tenis y clubes locales durante la temporada 2026.

Paula Badosa, tenista y embajadora de Lexus / Lexus

La máquina está desarrollada a partir de una taladradora de uso profesional y se ha programado meticulosamente con un software a medida para simular los estilos de juego de los embajadores de Lexus, tanto sus saques como sus golpes de fondo de pista. Se basa en una extensa base de datos de rendimiento, análisis de vídeo y completas estadísticas en línea, rigurosamente validadas por tenistas profesionales para emular los ángulos, las trayectorias y el efecto de los golpes más famosos de cada tenista.

La máquina 'Signature Shot' / Lexus

Basada en el LF-ZC

La máquina presenta los rasgos estilísticos de la marca y se inspira en el exterior elegante y aerodinámico del prototipo eléctrico LF-ZC. Por otra parte, su software específico y su extenso análisis de datos son una demostración perfecta de la apuesta de Lexus por la ingeniería de precisión y de su evolución hacia los vehículos definidos por el software, aquellos en que se emplean soluciones informáticas para mejorar el control de las principales funciones.

La presentación de la máquina lanzapelotas ‘Signature Shot’ llega después de la experiencia récord de Lexus en que las leyendas del tenis Jamie Murray y Laura Robson realizaron el intercambio de golpes más largo encima de dos Lexus NX en movimiento, que se desplazaban a una velocidad de 46 km/h.