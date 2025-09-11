Novedad
Lexus crea un lanzador de pelotas de tenis que saca a más de 150 km/h
Con esta máquina Lexus une tecnología, diversión y espíritu competitivo en un homenaje al tenis del más alto nivel
Fernando Álvarez
Lexus continúa con su apuesta por el mundo del tenis con su nueva máquina lanzapelotas ‘Signature Shot’, con el fin de trasladar la emoción del tenis profesional a cualquier pista.
La precisión con la que este equipo ha sido diseñado, que simula los famosos golpes ganadores de los principales tenistas profesionales del ranking mundial, ofrece a los jugadores la oportunidad de enfrentarse a golpes que han hecho historia. Con esta propuesta Lexus une tecnología, diversión y espíritu competitivo en un homenaje al tenis del más alto nivel.
La estrella británica del tenis en silla de ruedas y embajador de Lexus, Alfie Hewett (Oficial de la Orden del Imperio Británico), ha presentado la máquina, que aparece en un nuevo vídeo en el que se enfrenta a su propio e impresionante saque de 150 km/h con el que ganó el torneo de Wimbledon 2024.
La nueva máquina estará de gira
Los aficionados al tenis tendrán la oportunidad de experimentar la potencia y la precisión del golpe de Hewett, así como de la reconocida tenista española Paula Badosa, también embajadora de Lexus. Sus golpes se han programado en la máquina, que estará de gira por torneos de tenis y clubes locales durante la temporada 2026.
La máquina está desarrollada a partir de una taladradora de uso profesional y se ha programado meticulosamente con un software a medida para simular los estilos de juego de los embajadores de Lexus, tanto sus saques como sus golpes de fondo de pista. Se basa en una extensa base de datos de rendimiento, análisis de vídeo y completas estadísticas en línea, rigurosamente validadas por tenistas profesionales para emular los ángulos, las trayectorias y el efecto de los golpes más famosos de cada tenista.
Basada en el LF-ZC
La máquina presenta los rasgos estilísticos de la marca y se inspira en el exterior elegante y aerodinámico del prototipo eléctrico LF-ZC. Por otra parte, su software específico y su extenso análisis de datos son una demostración perfecta de la apuesta de Lexus por la ingeniería de precisión y de su evolución hacia los vehículos definidos por el software, aquellos en que se emplean soluciones informáticas para mejorar el control de las principales funciones.
La presentación de la máquina lanzapelotas ‘Signature Shot’ llega después de la experiencia récord de Lexus en que las leyendas del tenis Jamie Murray y Laura Robson realizaron el intercambio de golpes más largo encima de dos Lexus NX en movimiento, que se desplazaban a una velocidad de 46 km/h.
- ¿Qué centros comerciales están abiertos este 11 de septiembre en Barcelona y Catalunya?
- Una sentencia condena un intento de extorsión municipal a inmigrantes en el primer gobierno de Albiol en Badalona
- La Seguridad Social ‘regala’ meses de cotización a los pensionistas: el cambio que llega en 2026 y que beneficia a millones de personas
- Adrián Díaz, empresario español en China: 'En las fábricas chinas se descansa un día al mes y nadie lo cuestiona
- José Elías, sobre el sistema educativo en España: 'Te enseña a ser pobre y encima te convence de que eres clase media
- La Generalitat y el Gobierno invertirán 1.000 millones de euros en el Sincrotrón ALBA para acelerar la investigación científica
- Las obras de la Rambla dejan al descubierto un tramo de casi 50 metros de la muralla medieval del siglo XIV
- Markus Haupt (Seat): 'La fabrica de Martorell necesita una segunda plataforma para reaccionar ante posibles crisis