España pierde fuerza en la exportación de coches y eleva las importaciones

El primer semestre de 2025 deja un balance complicado para la industria española del automóvil. Aunque el sector sigue aportando números positivos a la balanza comercial, la realidad es que la diferencia entre lo que España vende al exterior y lo que compra se ha reducido de manera muy clara. El saldo comercial del automóvil ha bajado un 38,6%, quedándose en 5.683 millones de euros, según datos de ANFAC. Se trata todavía de un resultado positivo, pero la caída respecto a 2024 muestra que la tendencia se está torciendo.

Exportamos menos y compramos más

El problema tiene dos caras. Por un lado, las exportaciones de vehículos fabricados en España han descendido un 10,6%, hasta los 20.246 millones de euros. Por otro, las importaciones han subido un 8,8%, alcanzando los 14.563 millones. La conclusión es clara: enviamos menos coches fuera y entran más desde otros mercados. Ese desfase es el que ha recortado buena parte del colchón comercial que tenía el automóvil, hasta el punto de que ya no es el sector que más dinero aporta a España. Ahora ha sido superado por el grupo de frutas, verduras y hortalizas, que suma 9.615 millones.

Producción nacional a la baja

Desde ANFAC apuntan a dos factores principales que generan este cambio de tendencia. El primero es que la producción en nuestras fábricas ha caído un 8,4% respecto al mismo periodo del año pasado, debido a que muchas plantas están adaptando sus líneas para lanzar nuevos modelos eléctricos, lo que implica pausas y ajustes en los ritmos de fabricación. Por suerte ya se empiezan a ver los frutos de este esfuerzo, como es el caso del Grupo Volkswagen que fabricará modelos BEV del segmento B de las firmas Volkswagen, Cupra y Skoda en las plantas españolas de Martorell y Landaben.

Fábrica de coches en España / Seat

El segundo motivo viene del otro lado: la caída de las matriculaciones en Europa. Países clave como Francia, Alemania o Reino Unido, que suelen absorber la mayor parte de los coches españoles, han registrado menos ventas en estos seis meses. Cuando el mercado se enfría, nuestras exportaciones se resienten.

Al mismo tiempo, en España ocurre lo contrario. Las matriculaciones de turismos crecieron un 13,9% en el primer semestre. Ese repunte ha tirado de la importación, que ha subido con fuerza para dar respuesta a la demanda interna.

Los componentes en números rojos

El sector de componentes también ha tenido un semestre complicado. Las exportaciones cayeron un 9,6% y las importaciones un 13,5%, lo que deja un saldo negativo de 2.533 millones. Aun así, ese resultado es mejor que el del año pasado, cuando el déficit era todavía mayor. Si se juntan vehículos y componentes, el saldo comercial total del sector de automoción alcanza 3.150 millones, un 47,7% menos que en 2024. Las exportaciones bajan un 10,3% y las importaciones apenas se reducen un 0,7%.

Europa sigue siendo el gran cliente

Con todo, Europa sigue siendo el destino de casi todos los coches fabricados en España, con un 93,6% de las exportaciones. Francia lidera la lista con 3.801 millones de euros, aunque eso supone casi un 18% menos que un año antes. Detrás están Alemania, con 3.620 millones, y Reino Unido, con 2.215 millones, ambos con caídas similares. A pesar de esos descensos, los tres países siguen ocupando los primeros puestos con cuotas de mercado muy parecidas a las de 2024.

Exportación de coches en España / Edgar Vivó

La excepción más llamativa es Turquía, que ha comprado un 12,4% más y ya suma 1.941 millones en importaciones de coches españoles. Ese crecimiento le ha colocado en el quinto puesto de la lista, ganando peso en un momento en que los grandes mercados europeos flaquean.

Alemania, China y Turquía en el lado de las importaciones

Si miramos en sentido contrario, la lista de países de los que España compra coches tiene otro reparto. Alemania vuelve a ser el líder indiscutible, con 3.817 millones de euros en ventas hacia nuestro país, lo que significa un 15,7% más que en 2024. China recupera la segunda plaza, con 1.260 millones (+11,8%), y sorprende la irrupción de Turquía en el tercer lugar, con 1.137 millones y un crecimiento de nada menos que el 40,4%.

El mercado español no solo depende de los grandes fabricantes europeos, también empieza a recibir más coches de Asia y de países con costes de producción más bajos, como Turquía. Una tendencia que puede influir en la industria local si no se logra recuperar la producción y mantener competitivas las exportaciones.