Seguro que cometes al menos uno de estos errores al aparcar: consejos para evitarlos

Aparcar es una maniobra cotidiana que cualquier conductor ejecuta casi a diario. Pese a que la teoría es bien sabida por todos, no vano se aprende en las autoescuelas, hay veces que la práctica se complica un poco.

Más allá de que el escenario para estacionar sea complicado, hay una serie de errores generalizados que cometen muchos conductores. Así dan cuenta de ello los centros de formación vial e incluso algunas compañías de seguros.

Errores comunes al aparcar

Entre los errores más comunes que se comenten al aparcar se encuentra el no avisar con suficiente antelación a los vehículos que circulan detrás, frenando en seco al ver un hueco o no poniendo los intermitentes.

También es un fallo no mirar bien por los retrovisores, pudiendo pasar por alto objetos como bolardos que acaben dañando el coche.

Por último, maniobrar a destiempo, girando de más o de menos el volante o haciéndolo antes o después de lo necesario, puede dificultar en exceso el aparcamiento, teniendo que volver a empezar la maniobra desde el principio.

Como extra, no dejar suficiente espacio para salir a los coches aparcados delante o detrás, o izquierda y derecha, también se considera un fallo bastante habitual en los conductores. Aunque este, a veces, es solo mala educación.

Cómo aparcar en batería y el paralelo

Para ejecutar un aparcamiento perfecto en batería, el RACE da una serie de consejos a seguir:

Aparcar en batería. / RACE

Señaliza con los intermitentes y no frenes en seco el coche.

Coloca la parte trasera de tu coche en línea con el lado izquierdo del vehículo que ya está aparcado a tu derecha o viceversa.

Gira completamente el volante hacia el lado al que vas a estacionar, engrana la marcha atrás y comienza la maniobra.

Cuando sobrepasas al coche de tu derecha o izquierda, según hacia dónde estés aparcando, mira por los espejos para enderezar tu vehículo y dejar una distancia entre los coches que están a tu derecha y a tu izquierda.

Al acabar la maniobra, mueve tu coche si es necesario dejarlo más centrado entre los otros dos vehículos. Asegúrate de dejar siempre una distancia de seguridad mínima y, mientras aparcas, observa tu entorno para evitar choques o sustos.

En el caso de los aparcamientos en paralelo, el RACE aconseja empezar por el mismo punto que en el caso anterior. Después:

Aparcar en línea o en paralelo. / RACE