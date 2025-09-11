Pasar la ITV es obligatorio para todos los vehículos en España, y para muchos conductores, a veces también es un quebradero de cabeza. Muchos incluso consideran que se trata de una revisión innecesaria con un único fin recaudatorio.

A la hora de pasar la ITV lo más recomendable es que revises tu coche a fondo unos días o semanas antes, para asegurarte de que todo está en orden y no tener que hacer ningún arreglo de última hora. Pero si además quieres exprimir todo lo posible los días y no acudir antes de tiempo te enseñamos cómo averiguar el día exacto en que tienes que pasarla, para que puedas planificarte.

¿Es obligatorio llevar la pegatina?

Aunque no es algo que se revisa a menudo, cuando la Guardia Civil te para en un control en ocasiones podrían ponerte pegas por no llevar la pegatina a la vista o incluso por llevar las de años anteriores pegadas en el parabrisas a modo de “colección”. Si nos ceñimos a la normativa, debes saber que circular sin la pegatina de la ITV colocada en el cristal es motivo de multa, en concreto de 80 euros.

Está claro que no se trata de una cuantía demasiado grande, y es probable que si se te ha olvidado ponerla los agentes no te pongan la multa, pero es mejor no arriesgarse. Lo que debes tener claro es que no puedes manipular o falsificar la pegatina de la ITV, y que la sanción por hacerlo es de hasta 12.000 euros.

¿Cómo puedo saber el día exacto en que tengo que pasar la ITV al coche? / Archivo

Cómo saber cuándo pasar la ITV

Como habrás podido observar, en la pegatina de la ITV del coche únicamente encontrarás el año y el mes en que tienes que pasar la ITV de tu vehículo, pero no podrás saber el día exacto. Para averiguarlo, tienes dos opciones:

Ficha técnica del vehículo : En su reverso el técnico de la ITV anota el día en que la pasaste y el día en que tienes que pasarla de nuevo .

: En su el técnico de la ITV anota el día en que la pasaste y el . Aplicación miDGT: A través de la aplicación miDGT puedes consultar diferentes apartados, como los puntos que te quedan en el carnet o las multas que tienes pendientes de pagar, pero aún hay más. En el apartado “Mis Vehículos” encontrarás la fecha en que tienes que pasar la próxima ITV.

Aunque la mayoría de conductores suele esperar hasta el último momento, debes saber que existe la posibilidad de pasar la ITV de manera voluntaria, simplemente presentándote como si fuera una revisión más. En esta ITV podrán hacerte una revisión completa o parcial del vehículo, para que sepas con certeza que todo está como debería. No obstante, si se encuentra algún fallo, deberás subsanarlo y pasarla de nuevo.