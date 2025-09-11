Estamos en un país en donde siempre hay que elegir. Que si playa o montaña, que si la tortilla con cebolla o sin cebolla, o que si el coche térmico o eléctrico. Esta última semana he tenido la oportunidad de probar el Audi Q6 e-tron, un modelo que estrena plataforma y que, como dice su apellido, es un modelo 100% eléctrico. Este aspecto seguro que a muchos no os gusta, pero la realidad es que una prueba puede cambiar de forma radical vuestra forma de pensar.

Audi Q6 e-tron: un eléctrico divertido y mejorado / Raúl Rodríguez

Grande, pero muy manejable

Es evidente que el Q6 e-tron no es un coche pequeño. Con sus 4.77 metros de largo podría dar la imagen de un vehículo complicado de conducir, pero una vez más la realidad es totalmente diferente. Su radio de giro de 12.1 metros lo hace muy manejable en ciudad, en donde se desenvuelve a la perfección. Maniobrar no ofrece dificultades. Por un lado incorpora el “Park Assist Plus”, un sistema avanzado que puede dirigir, acelerar y frenar el vehículo de forma autónoma para estacionarlo. Pero si queremos hacer las maniobras de forma manual, las cámaras de entorno de 360 grados y sensores para detectar obstáculos permite aparcar de la manera más cómoda y exacta posible.

El entorno del conductor es un cúmulo de sensaciones extraordinarias. Cuenta con tres pantallas, de las que el conductor solamente puede interactuar con dos de ellas, ya que la tercera está destinada al copiloto. La primera de ellas es la que tiene el conductor delante de sus ojos, y que es de 11.9 pulgadas. Incluye un “head up display” con realidad aumentada que permite seguir las indicaciones del navegador sin apartar la vista de la carretera. La pantalla central es de 14.5 pulgadas, y recoge todo el sistema de infoentretenimiento, de recarga y sonido. Un audio de alta gama “Bang & Olufsen Sound System” que permite disfrutar al máximo al aprovechar el silencio que tenemos al conducir un vehículo eléctrico. Una sensación que incrementamos con un audio que sale del reposacabezas del conductor.

Con sus 4.77 metros de largo podría dar la imagen de un vehículo complicado de conducir, pero la realidad es totalmente diferente / Raúl Rodríguez

Interior grande y moderno

La amplitud de las plazas delanteras se traslada a las traseras y al maletero. A pesar de que es un coche con el que disfrutamos al máximo en tramos urbanos, viajar con él permite disfrutar del placer de hacer kilómetros divirtiéndonos con los paisajes y un amplio espacio en las plazas traseras. Como se suele decir no vamos encajonados, y el reposa codos central aumenta el bienestar del viaje. Eso sí, si vamos a viajar tres pasajeros en las plazas traseras, no vamos a ir tan cómodos.

Esa sensación de amplitud se traslada también al maletero del vehículo. Sus 571 litros nos ofrecen espacio más que suficiente como para llevar todo el equipaje de los pasajeros. Los cables de recarga no son una preocupación. Bajo el suelo del maletero, se habilita un hueco en el que podemos llevar los cables que utilizamos para la recarga, y que van totalmente escondidos y sin molestar. Pero además, disponemos bajo el capó de un hueco de 64 litros de capacidad, que podemos aprovechar para llevar cualquier cosa que no queremos que vaya suelta por el vehículo, si tenemos el maletero ocupado.

Viajar con él permite disfrutar del placer de hacer kilómetros divirtiéndonos con los paisajes y un amplio espacio en las plazas traseras / Raúl Rodríguez

A la hora de la conducción, yo destacaría dos aspectos fundamentales. Uno de ellos, como no puede ser de otra manera, es el silencio. Son muchas las marcas que le incorporan al vehículo un sonido artificial. Cierto es que la normativa lo obliga, pero es una pasada rodar y notar solamente la superficie sobre la que estás circulando.

Esta nueva generación del Audi Q6 e-tron ha mejorado mucho en lo que a capacidad de recarga de la batería se refiere. Como todo coche eléctrico es importante adelantar la frenada, sobre todo cuando llegamos a un semáforo y lo lejos vemos que está en rojo. Contamos con dos sistemas que ayudan a jugar con ello. Por un lado la posición “B” del selector de marchas, que permite frenar el coche para, por un lado incrementar la capacidad de recarga en el momento de la frenada y, por otro, las levas al volante con las que vamos a aumentar o disminuir la capacidad de regeneración.

Audi Q6 e-tron: un eléctrico divertido y mejorado / Raúl Rodríguez

¿Qué conseguimos con esto?. Algo muy sencillo, autonomía. En una semana, con cerca de trescientos kilómetros recorridos, hemos conseguido “jugar” con el vehículo de tal manera, que no hizo falta acercarnos a un puesto de recarga. El sistema permite recargar muy rápido, y eso hace que si circulamos en ciudad, conectar el vehículo a la red va a ser cada muchos días. En lo que a consumos se refiere, la marca estipula una media de 18.6 kWh/100, y en nuestro caso hicimos un poco más, 19.7 kWh/100.

Si nunca habéis probado un vehículo eléctrico, os recomiendo que lo hagáis. Hacerlo seguro que va a cambiar vuestro punto de vista, y es que los vehículos eléctricos también son divertidos.