Vuelve a subir la recaudación en multas de tráfico en España: ¿qué españoles pagan más?

Excesos de velocidad, no haber pasado la ITV y conducir sin carnet son el podio de las sanciones de tráfico que más dinero aportan a las arcas públicas del Estado. En total, se han recaudado 539.985.552 de euros en 2024, una cifra que sube en comparación con los 501.431.314 euros del anterior 2023.

Dos de cada tres conductores han sido multados en 2024 por superar los límites de velocidad establecidos. No haber pasado la ITV o haber obtenido un resultado desfavorable es la segunda sanción mas repetida a lo largo pasado y la tercera, conducir directamente sin carnet. Le siguen como sanciones más habituales el uso del móvil al volante y el no uso del cinturón de seguridad.

Aumentan las multas por drogas

Mientras que algunas de estas infracciones han disminuido su aportación a las arcas públicas, hay un tipo de sanción que ha crecido en el último año y que preocupa a las autoridades y organizaciones de conductores: las denuncias por conducir bajo el efecto de las drogas, así como hacerlo manipulando las pantallas de los coches.

Esta última infracción, que coincide con una pérdida generalizada de los botones físicos en el interior de los coches, resulta casi una contradicción con la tendencia que presenta el diseño del automóvil en general, donde cada vez hay más pantallas y más grandes.

En qué comunidades se multa más

Estos datos provienen del informe de multas de tráfico que todos los años publica Automovilistas Europeos Asociados.

Andalucía es la comunidad autónoma donde más denuncias se han interpuesto en términos absolutos, 1.425.521. Eso sí, Madrid se coloca como la primera comunidad dónde más denuncias se formulan por cada kilómetro de carretera, unas 202. En este sentido, Extremadura ha sido la comunidad autonomía donde menos denuncias se han registrado por kilómetro de carretera: 15 sanciones.

Hablando en relación al número de vehículos, La Rioja se ha colocado en el primer puesto, con 0,37 denuncias por coche. Le siguen Castilla y León (0,29) Navarra (0,28) y Castilla-La Mancha (0,26). En este caso, en Ceuta y Melilla se han contabilizado menos multas en función del parque de vehículos (0,07 denuncias por vehículo).