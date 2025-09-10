El club millonario de Suzuki: 9 modelos de la marca con más de un millón de unidades vendidas

Suzuki fabricó 3.240.385 coches en el año fiscal 2025 (abril 2024 – marzo 2025) y ya ha comercializado más de 80 millones de automóviles en todo el mundo. A lo largo de su historia, Suzuki ha creado una amplia lista de modelos icónicos que han pasado a formar parte de la historia del automóvil por su innovación y éxito comercial. Estos son los modelos de la marca que han superado el millón de unidades producidas:

1. Suzuki Alto: +16 millones

El Suzuki Alto surgió en 1979 como respuesta a un momento de crisis, para ofrecer un modelo con un precio muy competitivo, bajos consumos, robustez mecánica, reducido mantenimiento y un buen espacio interior. Cuando nació, era un 20% más barato que su rival más económico. Y cerca de la mitad de sus clientes eran mujeres.

El Suzuki Alto también fue el primer automóvil en Japón en anunciar un precio único a nivel nacional. Este modelo ha gozado del favor de los clientes y se ha convertido en uno de los automóviles japoneses más vendidos de la historia.

Suzuki Alto / Suzuki

2. Suzuki Wagon R: +10 millones

Con su debut en 1993, el Suzuki Wagon R redefinió el concepto de vehículo urbano compacto con su diseño minivan para maximizar el espacio interior. Su gran atractivo ha sido la comodidad y la eficiencia para la movilidad diaria en áreas urbanas congestionadas. En 2025 alcanzó la cifra histórica de 10 millones de unidades vendidas. Se ha fabricado en Japón, India, Hungría, Indonesia y otras regiones; y se ha comercializado en más de 75 países.

Suzuki Wagon R / Suzuki

3. Suzuki Swift: +10 millones

El primer Suzuki Swift “global” fue presentado en el Salón de París de 2004 e inauguró un nuevo modelo de diseño, desarrollo y fabricación mundial de Suzuki. Se ha producido en Japón, Hungría, India, China, Pakistán y Ghana, y se ha vendido en más de 170 países y regiones. De los 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo, el 60% se han comercializado en India, el 14% en Europa, el 8% en Japón y el 18% en otros países.

La esencia de este modelo no ha cambiado con el paso de los años, mostrando la durabilidad de un diseño y un concepto que se ha consolidado y lo ha diferenciado de los demás automóviles urbanos. El Suzuki Swift es el automóvil urbano por excelencia, por su agilidad, compactas dimensiones y amplio interior.

No solo encarna muchos de los valores de Suzuki, al ser un coche práctico, ligero, inteligente, eficiente y fiable: ha ido un paso más allá y se ha convertido en un icono de diseño y en un modelo de culto para los amantes de la conducción. En su nueva generación, lanzada en 2024, da un gran salto adelante en diseño, tecnología, seguridad y sostenibilidad.

Suzuki Swift / Suzuki

4. Suzuki Every: +8 millones

El microvan Suzuki Every, producido desde 1961, se ha convertido en uno de los vehículos más versátiles, longevos y fiables de la marca. Sigue siendo uno de los minivans más prácticos de Japón, con un diseño adaptado a la vida urbana moderna que permite multitud de configuraciones, pero fiel a su concepto original. El Suzuki Every puede ser un taxi, furgoneta de carga, minibús, minivan o micro-camper, según la configuración.

Suzuki Every / Suzuki

5. Suzuki Carry: +7 millones

Con más de 40 años de historia, el Suzuki Carry es uno de los vehículos comerciales por excelencia de Asia. Con una robustez y bajo coste de uso legendarios, ha sido el compañero de trabajo de muchas generaciones de profesionales. Nació en 1961 como un pequeño camión diseñado para el transporte urbano y rural dentro de las estrictas dimensiones de la normativa kei car. Desde entonces, ha evolucionado a través de más de una docena de generaciones, manteniendo su esencia: máxima capacidad de carga en el menor espacio posible.

Suzuki Carry / Suzuki

6. Suzuki Vitara: +4 millones

El Suzuki Vitara es un modelo icónico de la historia de automóvil. Presentado en el 27º Salón Internacional de Tokio, en 1988, se considera el primer SUV moderno. Y es que este modelo ya aunaba por aquel entonces las características de los actuales SUV: diseño atractivo, carrocería elevada y compacta, peso ligero, comportamiento intachable en carretera y ágil en ciudad, y buenas capacidades para desenvolverse fuera del asfalto.

El Suzuki Vitara ha sido un verdadero automóvil global, comercializado en 190 países y cinco continentes, y fabricado en tres. Ya suma más de 4 millones de unidades producidas, un millón de ellas en Europa, en la planta de Magyar Suzuki Corporation, situada en Esztergom (Hungría).

Suzuki Vitara / Suzuki

7. Suzuki Jimny: +3 millones

Otro modelo que forma parte de la historia del automóvil. Entre 1971 y 1980 se fabricó la primera generación de un pequeño gigante cuyo concepto inicial era tan sencillo como innovador: “un mini-coche 4x4 que puede rodar por carreteras difíciles e ir a lugares donde los coches no podían ir en el pasado”.

Desde su aparición, el Suzuki Jimny ha sido un icono de diseño y una obra maestra de la tecnología 4x4 de Suzuki. Ya se han producido más de tres millones de unidades de un modelo que a lo largo de sus generaciones ha sorprendido a propios y extraños por sus impresionantes capacidades todoterreno y su mítica robustez.

Suzuki Jimny / Suzuki

8. Suzuki Baleno: +1 millón

El Suzuki Baleno es un modelo con versiones compacta y sedán de espíritu práctico, con un diseño atractivo, tecnología avanzada y un precio competitivo. Se ha comercializado en varios continentes y ha superado el millón de unidades vendidas gracias a ofrecer un equipamiento superior en su segmento, motores eficientes y un gran espacio interior. En 2016 se adelantó a su tiempo con la versión SHVS, el primer híbrido ligero (MHEV) moderno.

Suzuki Baleno / Suzuki

9. Suzuki Ertiga: +1 millón

Lanzado en 2012, el Suzuki Ertiga es un monovolumen compacto que ha triunfado en los mercados asiáticos por su practicidad y capacidad para 7 pasajeros. Superó el millón de unidades vendidas gracias a un enfoque versátil, ideal para familias y negocios pequeños. Su precio competitivo y eficiencia le han permitido dominar el segmento MPV en India.