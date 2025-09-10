Coches
El club millonario de Suzuki: 9 modelos de la marca con más de un millón de unidades vendidas
Con más de 16 millones comercializadas, el Suzuki Alto domina una lista en la que se encuentran modelos como el Swift, el Vitara o el Jimny
Fernando Álvarez
Suzuki fabricó 3.240.385 coches en el año fiscal 2025 (abril 2024 – marzo 2025) y ya ha comercializado más de 80 millones de automóviles en todo el mundo. A lo largo de su historia, Suzuki ha creado una amplia lista de modelos icónicos que han pasado a formar parte de la historia del automóvil por su innovación y éxito comercial. Estos son los modelos de la marca que han superado el millón de unidades producidas:
1. Suzuki Alto: +16 millones
El Suzuki Alto surgió en 1979 como respuesta a un momento de crisis, para ofrecer un modelo con un precio muy competitivo, bajos consumos, robustez mecánica, reducido mantenimiento y un buen espacio interior. Cuando nació, era un 20% más barato que su rival más económico. Y cerca de la mitad de sus clientes eran mujeres.
El Suzuki Alto también fue el primer automóvil en Japón en anunciar un precio único a nivel nacional. Este modelo ha gozado del favor de los clientes y se ha convertido en uno de los automóviles japoneses más vendidos de la historia.
2. Suzuki Wagon R: +10 millones
Con su debut en 1993, el Suzuki Wagon R redefinió el concepto de vehículo urbano compacto con su diseño minivan para maximizar el espacio interior. Su gran atractivo ha sido la comodidad y la eficiencia para la movilidad diaria en áreas urbanas congestionadas. En 2025 alcanzó la cifra histórica de 10 millones de unidades vendidas. Se ha fabricado en Japón, India, Hungría, Indonesia y otras regiones; y se ha comercializado en más de 75 países.
3. Suzuki Swift: +10 millones
El primer Suzuki Swift “global” fue presentado en el Salón de París de 2004 e inauguró un nuevo modelo de diseño, desarrollo y fabricación mundial de Suzuki. Se ha producido en Japón, Hungría, India, China, Pakistán y Ghana, y se ha vendido en más de 170 países y regiones. De los 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo, el 60% se han comercializado en India, el 14% en Europa, el 8% en Japón y el 18% en otros países.
La esencia de este modelo no ha cambiado con el paso de los años, mostrando la durabilidad de un diseño y un concepto que se ha consolidado y lo ha diferenciado de los demás automóviles urbanos. El Suzuki Swift es el automóvil urbano por excelencia, por su agilidad, compactas dimensiones y amplio interior.
No solo encarna muchos de los valores de Suzuki, al ser un coche práctico, ligero, inteligente, eficiente y fiable: ha ido un paso más allá y se ha convertido en un icono de diseño y en un modelo de culto para los amantes de la conducción. En su nueva generación, lanzada en 2024, da un gran salto adelante en diseño, tecnología, seguridad y sostenibilidad.
4. Suzuki Every: +8 millones
El microvan Suzuki Every, producido desde 1961, se ha convertido en uno de los vehículos más versátiles, longevos y fiables de la marca. Sigue siendo uno de los minivans más prácticos de Japón, con un diseño adaptado a la vida urbana moderna que permite multitud de configuraciones, pero fiel a su concepto original. El Suzuki Every puede ser un taxi, furgoneta de carga, minibús, minivan o micro-camper, según la configuración.
5. Suzuki Carry: +7 millones
Con más de 40 años de historia, el Suzuki Carry es uno de los vehículos comerciales por excelencia de Asia. Con una robustez y bajo coste de uso legendarios, ha sido el compañero de trabajo de muchas generaciones de profesionales. Nació en 1961 como un pequeño camión diseñado para el transporte urbano y rural dentro de las estrictas dimensiones de la normativa kei car. Desde entonces, ha evolucionado a través de más de una docena de generaciones, manteniendo su esencia: máxima capacidad de carga en el menor espacio posible.
6. Suzuki Vitara: +4 millones
El Suzuki Vitara es un modelo icónico de la historia de automóvil. Presentado en el 27º Salón Internacional de Tokio, en 1988, se considera el primer SUV moderno. Y es que este modelo ya aunaba por aquel entonces las características de los actuales SUV: diseño atractivo, carrocería elevada y compacta, peso ligero, comportamiento intachable en carretera y ágil en ciudad, y buenas capacidades para desenvolverse fuera del asfalto.
El Suzuki Vitara ha sido un verdadero automóvil global, comercializado en 190 países y cinco continentes, y fabricado en tres. Ya suma más de 4 millones de unidades producidas, un millón de ellas en Europa, en la planta de Magyar Suzuki Corporation, situada en Esztergom (Hungría).
7. Suzuki Jimny: +3 millones
Otro modelo que forma parte de la historia del automóvil. Entre 1971 y 1980 se fabricó la primera generación de un pequeño gigante cuyo concepto inicial era tan sencillo como innovador: “un mini-coche 4x4 que puede rodar por carreteras difíciles e ir a lugares donde los coches no podían ir en el pasado”.
Desde su aparición, el Suzuki Jimny ha sido un icono de diseño y una obra maestra de la tecnología 4x4 de Suzuki. Ya se han producido más de tres millones de unidades de un modelo que a lo largo de sus generaciones ha sorprendido a propios y extraños por sus impresionantes capacidades todoterreno y su mítica robustez.
8. Suzuki Baleno: +1 millón
El Suzuki Baleno es un modelo con versiones compacta y sedán de espíritu práctico, con un diseño atractivo, tecnología avanzada y un precio competitivo. Se ha comercializado en varios continentes y ha superado el millón de unidades vendidas gracias a ofrecer un equipamiento superior en su segmento, motores eficientes y un gran espacio interior. En 2016 se adelantó a su tiempo con la versión SHVS, el primer híbrido ligero (MHEV) moderno.
9. Suzuki Ertiga: +1 millón
Lanzado en 2012, el Suzuki Ertiga es un monovolumen compacto que ha triunfado en los mercados asiáticos por su practicidad y capacidad para 7 pasajeros. Superó el millón de unidades vendidas gracias a un enfoque versátil, ideal para familias y negocios pequeños. Su precio competitivo y eficiencia le han permitido dominar el segmento MPV en India.
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Muere apuñalado un chico de 16 años en una pelea en el barrio de Sants de Barcelona
- Menos impuestos a las empresas y coto a las bajas laborales: la hoja de ruta de Foment para 'impulsar la productividad
- Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- ¿Cuándo se cobran las pensiones en septiembre? Santander, CaixaBank, BBVA y más