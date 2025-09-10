BYD lanza 'BYD Certified', el programa oficial de vehículos de ocasión certificados

BYD anuncia el lanzamiento de BYD Certified, un nuevo programa diseñado para que comprar un coche de ocasión sea tan fácil y seguro como comprar uno nuevo.

Este nuevo programa, específicamente diseñado para aumentar la confianza y ofrecer tranquilidad a quienes se unen al mercado de los vehículos enchufables a través de un vehículo de ocasión, recurre a una exhaustiva lista de comprobación para revisar cada vehículo y cuenta con el respaldo de una completa gama de garantías posventa, así como con una ampliación de la conectividad de datos, un detalle fundamental en los vehículos enchufables de última generación.

BYD Certified se basa en una inspección de 179 puntos que incluye evaluaciones del rendimiento técnico junto con registros verificados de los vehículos, con el apoyo de la colaboración de instituciones externas autorizadas para garantizar la imparcialidad en el proceso de certificación.

BYD en el IAA Mobility de Munich 2025 / BYD

Además de un mayor nivel de información para el comprador, BYD Certified ofrece una gama completa de garantías, lo que ofrece una tranquilidad total a los clientes y les permite disfrutar de la compra de su coche de ocasión como si fuera uno nuevo. Estos paquetes incluyen:

Garantía oficial del vehículo de al menos un año o 20.000 km.

de al menos un año o 20.000 km. Garantía de la batería durante ocho años o 200.000 km.

durante ocho años o 200.000 km. Dos años de servicio de asistencia en carretera en toda Europa activo 24 horas al día y 7 días a la semana.

en toda Europa activo 24 horas al día y 7 días a la semana. Dos años de conectividad de datos para el vehículo.

BYD Certified también utiliza un nuevo algoritmo patentado para evaluar el estado de la batería, que aprovecha los datos del vehículo para realizar un análisis inteligente del estado de la misma. Esta tecnología proporciona una evaluación completa de la capacidad de la batería y los patrones de uso, y utiliza estos datos para ofrecer puntuaciones precisas sobre la capacidad y el estado general, lo que proporciona a los clientes una evaluación transparente y fiable del estado de salud de la batería de cada vehículo de ocasión. Como parte de este proceso, todos los coches vendidos a través de BYD Certified tienen garantizado un estado de salud (SOH) de la batería de al menos el 90%, lo que supone una garantía adicional para los clientes.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, afirmó: “El mercado de vehículos de ocasión está adquiriendo cada vez más importancia, ya que cada vez más clientes aprovechan su ahorro económico para pasarse a los vehículos enchufables. Creemos que BYD Certified desempeñará un papel clave en este sentido. Los clientes que estén considerando adquirir un BYD de ocasión certificado tendrán la tranquilidad de contar con la cobertura de la garantía y los servicios de datos que les ayudarán a disfrutar de nuestras tecnologías integradas en el vehículo, como si hubieran comprado un modelo nuevo. Y, como fabricantes de baterías, nos enorgullece comprometernos a que la batería de todos los BYD Certified tendrá al menos un 90% de estado de salud. Este paquete global generará una confianza real en los consumidores y atraerá a muchos más clientes hacia las ventajas de nuestros vehículos enchufables”.

BYD Certified estará disponible a través de plataformas online y de los puntos de venta autorizados de BYD a partir de octubre de 2025.