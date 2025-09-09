Xpeng despliega su ofensiva basada en la inteligencia artificial con el Next P7 a la cabeza

La marca china Xpeng ha estado presenta en el IAA de Múnich para mostrar su apuesta por el mercado europeo.

Los modelos que han formado parte de su exposición han sido el Next P7 y el P7+, los SUV G6 y G9 adaptados a las exigencias de Europa y el monovolumen X9.

Además de producto, la marca ha anunciado que inaugurará un centro de investigación y desarrollo propio en Múnich, un hecho que muestra las intenciones de Xpeng de llegar a Europa para quedarse.

Coches hechos con inteligencia artificial

La inteligencia artificial es más que una herramienta para Xpeng, es la clave del desarrollo de sus modelos. Así, el próximo Xpeng P7+ será el primer vehículo "definido por la inteligencia artificial" y llegará pronto a Europa, según ha confirmado la marca.

El Next P7 es el modelo más futurista de Xpeng y ha hecho su debut europeo en el IAA. Es una berlina deportiva, 100% eléctrica, con prestaciones de superdeportivo.

Xpeng Next P7. / Xpeng

De hecho, es un coche de récord: en las prueba de resistencia, recorrió 3.961 kilómetros en 24 horas, un hito para un vehículo eléctrico de producción en serie.

Entrega 593 CV y hace el 0 a 100 km/h en 3,7 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 230 km/h. Está construido sobre una arquitectura eléctrica de 800 V y disfruta de suspensión neumática de doble cámara de serie.

Se habla de tres versiones para el Xpeng Next P7 con distintas autonomías, desde los 702 a los 820 kilómetros, pasando por los 750, según el ciclo CTLC. Habrá también una versión de tracción trasera y otra de tracción total.

Interior Next P7. / Xpeng

El diseño exterior, Xmart Face, se caracteriza por llevar el logo de Xpeng iluminado, espejos retrovisores sin marco y un alerón trasero activo. En el interior hay una pantalla táctil giratoria de 15,6 pulgadas, un head-up display de 87 pulgadas y un sistema de sonido con 23 altavoces.

Nuevos G6 y G9

El Xpeng G9 es el buque insignia y representa la gama alta de la marca. Este SUV premium, con extras propios de su segmento como los acabados, los materiales y funciones como asientos calefactables, ha sido el elegido por Xpeng para demostrar la capacidad en cuestión de tecnología y confort.

Interior del Xpeng G9. / Xpeng

Por otro lado, el Xpeng G6 es un SUV coupé denominado ultrainteligente. Su papel en el IAA de Múnich ha sido demostrar la integración de la inteligencia artificial en los coches de Xpeng.

Xpeng G6. / Xpeng

Ambos disfrutan de carga ultrarrápida, conexiones con Andriod Auto y Apple Carplay, y están construidos sobre una plataforma de 800 V con baterías de LFP.