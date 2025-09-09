El Volkswagen Golf se mantiene como el vehículo de ocasión más vendido en agosto

El clásico Volkswagen Golf ha sido el modelo más vendido en el pasado mes de agosto, con 5.207 entregas (-2% respecto a agosto de 2024) que le mantienen como el modelo de segunda mano más vendido en España. En segundo lugar, el Renault Megane ha acumulado 4.912 ventas (-0,5% menos) y el Seat Ibiza ha terminado en tercer lugar, con 4.493 comercializaciones (un 5,6% menos que en agosto de 2024).

El Ford Focus aumenta más de un 9% sus ventas y Citroën logra colocar su modelo C4 en el 'top' de los cinco modelos de ocasión más vendidos por segundo mes consecutivo, con 4.163 y 3.837 ventas, respectivamente.

Por marcas, las más vendidas en el mercado de ocasión vuelven a ser Volkswagen, Seat, Peugeot, Renault y Citroën en el octavo mes del año.

Los vehículos de gasolina siguen al frente

El análisis por tipo de combustible revela que las motorizaciones tradicionales siguen fuertes y lideran el ranking de precios. Los vehículos de gasolina siguen en cabeza, con un precio medio de 17.501 euros y un crecimiento interanual del 8,5%. En el último mes de agosto, además, se vendieron 63.046 unidades, ocupando el 37,9% de las ventas del sector de la ocasión.

Les siguen los diésel, que alcanzan los 14.207 euros, un 4,6% más que en agosto de 2024, y mantienen su posición como la opción más abundante en el mercado de ocasión (49,1% de cuota) con 81.652 unidades registradas.

En paralelo, los eléctricos e híbridos siguen ajustando sus precios: en agosto se situaron en 30.672 euros, lo que supone un descenso interanual del 5,7%, pese a un leve repunte mensual.

En datos de ventas, los híbridos, en sus distintas versiones, sumaron más de 19.000 unidades vendidas (el 11,4%). Los eléctricos puros de ocasión llegaron a las 1.841 unidades vendidas (1,1%). En total, los electrificados (eléctricos e híbridos) ya representan el 15% del total, tras crecer un 48% interanual, consolidando su progresiva presencia en el mercado de segunda mano pese a la caída de sus precios.

Los vehículos de gasolina se mantienen al frente de las ventas / Peter Dazeley

Los precios siguen subiendo

El precio medio de oferta del vehículo de ocasión se situó en 18.086 euros, lo que representa un incremento interanual del 8,4% respecto al mismo mes de 2024, según el barómetro mensual de coches.net.

Así, el precio promedio de un vehículo de segunda mano marca nuevos máximos en agosto, lo que supone el valor absoluto más alto registrado en los 31 últimos meses. Aunque el aumento mensual de agosto (+1,6%) es muy similar al del mes anterior (+1,5%), lo cierto es que la subida interanual sigue consolidando una tendencia alcista que ya suma 11 meses consecutivos.

En datos de ventas, agosto terminó con un total de 166.448 unidades vendidas, según datos de Ideauto para coches.net, lo que representa un aumento del 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

El País Vasco mantuvo su liderazgo como la comunidad con el vehículo de ocasión más caro, con 19.859 euros en promedio, seguido de Cataluña (19.637 euros) y Madrid (19.577 euros). En el extremo opuesto, las cifras más asequibles se obtuvieron en La Rioja (16.002 euros), Canarias (16.446 euros) y Extremadura (16.010 euros).

"La evolución de los precios del VO refleja una tendencia alcista, pero no por ello deja de ser una opción atractiva para el conductor. De hecho, la caída de precios en los seminuevos junto a su crecimiento de stock puede convertirse en un incentivo clave: facilita el acceso a vehículos más modernos y eficientes, y contribuye a dinamizar la renovación del parque, con los beneficios que esto conlleva en materia de seguridad y sostenibilidad", explica el responsable de Relaciones Institucionales de coches.net., Marcel Blanes.

