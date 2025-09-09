Polestar 5, el rendimiento y la elegancia unidos en un deportivo de lujo (como su precio)

Polestar ha desvelado el coche de producción que hereda la declaración de intenciones que la marca sueca presentó en 2020, con su concept Precept.

Llega así al mercado el Polestar 5, el resultado de un arduo trabajo no solo en términos de diseño, sino también en sostenibilidad, tecnología e ingeniería del equipo sueco.

Dos versiones, ambas con carácter deportivo

El Polestar 5 se comercializa con en dos versiones: Dual Motor y Performance. Comparten una arquitectura eléctrica de 800 voltios, la primera de su tipo en un modelo de Polestar. Esta plataforma garantiza mayor eficiencia energética y capacidad de carga ultra rápida, además de permitir un diseño más compacto y optimizado para la gestión térmica.

Nuevo Polestar 5 / Polestar

El Polestar 5 Dual Motor ofrece una potencia combinada de 550 kW (equivalentes a unos 748 CV) y un par máximo de 812 Nm. Con esta configuración, es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos.

Por su parte, el Polestar 5 Performance eleva la potencia total a 650 kW (cerca de 884 CV) y un impresionante par de 1.015 Nm. Esta versión, con una puesta a punto más radical, reduce el tiempo de aceleración y hace el 0 a 100 km/h en 3,2 segundos. Ambas versiones están limitadas electrónicamente a 250 km/h.

El motor es de Polestar

Un aspecto diferenciador de este modelo es que Polestar ha desarrollado internamente el motor trasero eléctrico. Una decisión estratégica ha permitido a la marca afinar el rendimiento y alcanzar un equilibrio entre potencia y eficiencia.

Nuevo Polestar 5 / Polestar

Y es que el motor puede desconectarse parcialmente en condiciones de baja demanda para reducir el consumo energético. Así se optimiza la autonomía, que es de hasta 670 kilómetros en el caso del Polestar 5 Dual Motor y de 565 kilómetros para la versión más potente.

El Polestar 5 se construye sobre una nueva arquitectura de aluminio, rígida y ligera, la Polestar Performance Architecture, que también alberga la batería de 112 kWh (106 kWh útiles) y contiene un 13% de aluminio reciclado.

Esta configuración, junto con la suspensión delantera de doble triángulo, los frenos Brembo de cuatro pistones y la amortiguación (pasiva o adaptativa, dependiendo de la versión), permite canalizar la potencia del tren motriz con precisión.

Nuevo Polestar 5 / Polestar

La versión Performance, además, cuenta con amortiguadores MagneRide, capaces de leer el asfalto hasta 1.000 veces por segundo y adaptarse a las condiciones del firme en solo tres milisegundos, lo que garantiza un comportamiento dinámico excepcional sin comprometer el confort.

Carga ultrarrápida

Gracias a su arquitectura de 800 V, el Polestar 5 puede cargarse a una potencia máxima de 350 kW en cargadores de corriente continua compatibles. Este sistema permite pasar del 10% al 80% de carga en solo 22 minutos, una cifra que lo sitúa entre los modelos más avanzados del mercado en este aspecto.

Además, el vehículo incluye un indicador de carga exterior situado en el pilar C, que permite visualizar rápidamente el estado de la batería desde fuera del coche, una solución simple pero efectiva.

Fiel al Precept

Nuevo Polestar 5 / Polestar

En términos de diseño, el nuevo Polestar 5 traslada con fidelidad la visión conceptual del Precept al asfalto, con una silueta de cinco metros marcada por superficies minimalistas que evocan la aerodinámica de la aviación.

El frontal bajo incorpora la distintiva SmartZone y faros duales con tecnología Pixel LED, mientras que la trasera apuesta por un diseño funcional con una barra de luz aerodinámica y difusor integrado. Todo ello se traduce en un coeficiente aerodinámico de solo 0,24.

Las proporciones ajustadas entre capó y ruedas, el techo panorámico de más de dos metros (el más grande la gama de Polestar) y los seis acabados exteriores, incluyendo dos colores en mate, completan una estética que combina elegancia escandinava con ingeniería avanzada.

La capacidad del maletero trasero es de 365 litros, mientras que en el maletero delantero es de 62 litros. Este espacio está revestido con UltraSilent de AutoNeum, que ahorra hasta un 60% de peso respecto al plástico convencional.

Innovación tecnológica

Nuevo Polestar 5 / Polestar

El habitáculo del Polestar 5 fusiona lujo sostenible e innovación tecnológica. El sistema de infoentretenimiento, basado en el Android Automotive con Google integrado, se gestiona desde una pantalla vertical de 14,5 pulgadas, acompañada por un head-up display de 9,5 pulgadas y un cuadro digital de 9 pulgadas anclado al volante ajustable.

El equipo de sonido Bowers & Wilkins con 21 altavoces y cancelación activa de ruido crea una atmósfera envolvente, reforzada por la iluminación ambiental en láser. Los asientos Recaro, acabados en materiales reciclados o cuero Nappa, ofrecen calefacción, ventilación y masaje, también en las plazas traseras. Pensado principalmente para ser un cuatro plazas, la climatización puede seleccionarse incluso en cuatro zonas.

inteNuevo Polestar 5riorpolestar / Polestar

Todo ello se complementa con asistentes avanzados a la conducción, decenas de cámaras y sensores, y materiales innovadores como el ampliTexTM y NFPP, para asegurar rendimiento y seguridad sin perder de vista la sostenibilidad.

Precio del nuevo Polestar 5

Ambas versiones del Polestar 5 ya están disponibles para pedidos online desde su presentación en el IAA de Múnich. Los precios empiezan en los 119.900 euros para la versión Dual motor y en los142.900 euros para la Performance.

Con estos precios y las prestaciones que ofrecen ambas versiones, el Polestar 5 se sitúa a la altura de coches de alta gama como el Porsche Taycan, el Audi e-tron GT o el BMW i4.