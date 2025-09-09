Ocho claves para conocer el nuevo Mazda6e

El nuevo Mazda6e es mucho más que un coche eléctrico. Es una nueva filosofía para entender la electrificación y la movilidad sin limitaciones, sin estrés y con todo el placer al volante de siempre.

Todo empieza en el exterior

El diseño exterior del nuevo Mazda6e es uno de los pilares que sostienen la manera de ver la movilidad de la marca japonesa.

Su silueta mezcla las fortalezas de un coupé con las de un hatchback cinco puertas y, gracias a la filosofía Kodo, el resultado final es un coche de líneas fluidas, suaves y deportivas.

Nuevo Mazda6e / mazda

Dentro del conjunto cabe señalar el ala luminosa frontal que indica el estado de carga mediante luz pulsante, el logo de Mazda que se ilumina al abrir el coche y los grupos ópticos traseros con diseño de cuatro cilindros.

La parrilla frontal crea un efecto con alas que enmarca los faros de manera elegante y los tiradores integrados y las puertas sin marco contribuyen a crear esa sensación de ligereza y elegancia.

Para culminar el diseño, hay que destacar el spoiler trasero activo que se despliega automáticamente a partir de 90 km/h.

Nuevo Mazda6e / mazda

Sigue en el interior

El habitáculo replica los atributos que ya deja ver el exterior del nuevo Mazda6e. Siguiendo el concepto japonés ma, que valora los espacios despejados y la armonía visual, el interior del 6e es elegante y armónico gracias al uso de materiales de alta calidad.

Su consola central flotante y el panel de instrumentos minimalista contribuyen a esa sensación de ligereza, mientras que el techo solar panorámico con cristal tintado y aislamiento térmico crea un espacio más amplio y luminoso.

Nuevo Mazda6e / mazda

En este último aspecto, el conductor podrá disfrutar de iluminación ambiental personalizable con 64 colores disponibles a elegir.

Además de un diseño exquisito, el nuevo Mazda6e ofrece una configuración de carga versátil gracias a su maletero trasero de 466 litros, su maletero delantero de 72 litros y una capacidad de más de mil litros gracias a la posibilidad de abatir los asientos traseros.

Nuevo Mazda6e / mazda

Una experiencia digital integral

Pese al minimalismo, el conductor no debe pensar que no hay tecnología a bordo del nuevo Mazda6e.

Una pantalla táctil central de 14,6” con interfaz personalizable, un cuadro de instrumentos digital de 10,2” y un Head-Up Display de realidad aumentada se crea una interfaz que pone al conductor en el centro de la experiencia digital.

Además, se puede controlar el sistema por voz solo con decir ‘Hey, Mazda’ y también existe la posibilidad de ejecutar ciertos controles gestuales para activar algunas funcionales del vehículo.

Nuevo Mazda6e / mazda

El sistema de sonido del nuevo Mazda6e está firmado por Sony y compuesto por 14 altavoces y un altavoz exterior.

Además, el Mazda6e incluye una aplicación móvil con múltiples funciones remotas, como la gestión de la carga, el preacondicionamiento del habitáculo, la revisión del estado de puertas y ventanas o el desescarchado del parabrisas y la luneta trasera.

Por último, a través de la app se puede utilizar la función Bluetooth Key Sharing, que permite compartir el acceso al vehículo con hasta tres usuarios.

El Mazda6e no se olvida de la hospitalidad japonesa y ofrece una experiencia de bienvenida inspirada en el concepto omotenashi. Al detectar la llave, el coche despliega los retrovisores y los tiradores, activa una coreografía luminosa en faros y pilotos. Al mismo tiempo, el asiento del conductor se retrae 10 centímetros para facilitar la entrada al vehículo.

Nuevo Mazda6e / mazda

Un modo para cada situación

El sistema de navegación del nuevo Mazda6e está pensado y adaptado a la conducción de vehículos eléctricos, lo que reduce el estrés durante la conducción y la preocupación por la autonomía.

El sistema calcula rutas eficientes, anticipa paradas necesarias para recargar la batería y recomienda estaciones de carga estratégicas.

Nuevo Mazda6e / mazda

En este proceso ayuda también la aplicación Mazda Charging, disponible desde este mes de spetiembre. Esta app propia proporciona a los conductores un acceso cómodo a cientos de miles de puntos de carga públicos repartidos por Europa.

Mazda Charging ofrece información en tiempo real sobre la disponibilidad de los cargadores, sus niveles de potencia y sus precios, con total transparencia. Permite distintas opciones de pago, facilitando el proceso de carga de la batería, así como la posibilidad de iniciar y detener la recarga a voluntad, de manera sencilla e intuitiva.

Igualmente, el Mazda6e ofrece seis modos de conducción diferentes ya preconfigurados para que el conductor solo tenga que escoger el que más le convenga en cada momento, sin tener que preocuparse de nada:

Modo Relax: ajustes de asientos, climatización e iluminación para descansos breves.

ajustes de asientos, climatización e iluminación para descansos breves. Modo Descanso: configuración para dormir cómodamente en el coche.

configuración para dormir cómodamente en el coche. Modo Túnel de lavado: repliega retrovisores y spoiler, cierra ventanillas y desactiva limpiaparabrisas.

repliega retrovisores y spoiler, cierra ventanillas y desactiva limpiaparabrisas. Modo Aire fresco: abre la ventanilla del conductor y activa la purificación del aire.

abre la ventanilla del conductor y activa la purificación del aire. Modo Llamadas privadas: dirige el audio solo a los altavoces del reposacabezas del conductor.

dirige el audio solo a los altavoces del reposacabezas del conductor. Modo He salido: mantiene la temperatura interior estable y muestra un mensaje indicando que el conductor volverá pronto.

Dos motores y baterías a elegir

Nuevo Mazda6e / mazda

El Mazda6e se presenta en dos versiones eléctricas. La estándar goza de una potencia de 258 CV, equipa una batería LFP de 68,8 kWh y alcanza una autonomía de 479 kilómetros. Con corriente continua de hasta 165 kW, pasa del 10 al 80% de la capacidad de la batería en 24 minutos.

La versión Long Range pierde 13 CV de potencia pero gana autonomía: 552 kilómetros homologados gracias a una batería NCM de 80kWh. Con corriente continua de hasta 90 kW, pasa del 10% al 80% en 47 minutos.

Ambas versiones son tracción trasera y tienen una capacidad de remolque de hasta 1.500 kilos.

Un Mazda en conducción

En conducción, el Mazda6e es el epítome de la filosofía Jinba-Ittai. Gracias a su suspensión multibrazo y un reparto de pesos 47:53, el coche se mantiene estable durante las trazadas.

El confort en marcha para todos los pasajeros es notable y, obviamente, también se puede escoger entre el modo de conducción normal, sport o el personalizado, donde se notarán diferencias de comportamiento de la dirección asistida.

Igualmente, el sistema de frenada regenerativa que no puede faltar en un coche eléctrico asegura una transición suave entre aceleración y frenado para que el confort de marcha no se vea afectado.

Nuevo Mazda6e / mazda

Tampoco falta seguridad pasiva y activa en el nuevo Mazda6e. Además de 9 airbags y sensores avanzados como cámaras de última generación o ultrasonidos, el 6e dispone de asistentes avanzados como:

Freno de emergencia autónomo

Alerta de cambio involuntario de carril

Reconocimiento de señales de tráfico

Rear Collision Warning

Emergency Lane Keeping

Monitorización de ocupantes mediante cámara interior con detección de niños en los asientos traseros y aviso al conductor si deja el vehículo con menores dentro.

Electrificación acompañada

El Mazda6e representa el paso a una movilidad cero emisiones sin pérdida de comodidad ni eficiencia. Los acabados de este nuevo coche de la marca japonesa son responsables con el medio ambiente y su diseño, sostenible.

Con este coche, se da el salto a la electrificación sin dejar de lado la filosofía de conducción emocionante de Mazda. Además, gracias a su red de concesionarios con más de 25 años de presencia en España, Mazda acompaña a sus clientes en esta transición a través de un servicio posventa consolidado.

Por menos de 40.000 euros

Nuevo Mazda6e / mazda

El nuevo Mazda6e está disponible en los concesionarios españoles desde este verano. Su precio oficial es de 43.725 euros, pero gracias a la oferta de lanzamiento se puede comprar a partir de 38.815 euros, sin añadir los 7.000 euros de descuento adicional por Plan Moves.

Hay dos niveles de equipamiento para el Mazda6e: Takumi y Takumi Plus, por 1.650 euros más. Igualmente, escoger la batería de mayor autonomía añadirá 1.600 euros al precio de venta.