El Leapmotor B10 ya tiene precio para España

El Leapmotor B10 es uno de los SUV de la marca más china más esperados en Europa y en España.

Viene a rellenar el hueco que falta en su gama entre el C10, más grande, y el T03, el urbano más compacto. Así, el Leapmotor B10 es el primer modelo global de la que será la serie B, para el segmento C, de la marca china y se construye sobre la plataforma LEAP 3.5, que será compartida con el B05, al estar ambos coches en el mismo segmento.

De lo más espacioso de su segmento

Las medidas del Leapmotor B10 son 4,515 metros de largo, 1,885 de ancho y 1,655 de alto y una distancia entre ejes de 2,735 metros. En el interior es práctico y versátil: ofrece uno de los espacios de pasajeros más grandes del segmento, con 2,39 metros desde el respaldo del asiento trasero hasta el área del espacio para los pies, 1,400 metros de ancho del pasajero trasero y medidas de altura libre delantera de 1,027 metros en la parte delantera y un metro en la parte trasera.

Leapmotor B10 / Leapmotor

Además de espacioso, el habitáculo del B10 es luminoso y personalizable, con configuraciones versátiles de los asientos permiten que el espacio se transforme en una cómoda área de descanso. Dispone de 22 compartimentos de almacenamiento repartidos por el interior.

El B10 cuenta con el sistema LEAP OS 4.0 Plus, que proporciona una interfaz personalizable, una experiencia 3D inmersiva y una pantalla multiaplicación, incluido el control remoto completo a través de la aplicación móvil Leapmotor.

El centro del sistema es la pantalla táctil de estilo flotante de 14,6 pulgadas, impulsada por el chip Snapdragon 8155. Ofrece una experiencia de navegación fluida con la introducción de Apple CarPlay y Android Auto a través de la actualización de software OTA.

218 CV de potencia

El Leapmotor B10 es el primer modelo de la marca con la nueva arquitectura LEAP 3.5, que un control centralizado integrado tanto del habitáculo como de la conducción. Tiene 22 controles de ECU y más de 200 interfaces de código abierto. Las actualizaciones de software son ilimitadas gracias a las capacidades inalámbricas que se ofrecen a los consumidores.

Leapmotor B10 / Leapmotor

El motor eléctrico del B10 entrega 218 CV y 240 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 170 km/h. Dispone de dos opciones de batería: de 56,2 kWh, que ofrece hasta 361 km de autonomía WLTP; y de 67,1 kWh que ofrece hasta 434 kilómetros. Ambas baterías admiten carga de 11 kW y de hasta 168 kW, lo que permite pasar del 30 al 80% en menos de 20 minutos.

Además, el Leapmotor B10 ofrece una notable experiencia de conducción gracias a su distribución de peso 50:50, la suspensión trasera multibrazo y el ajuste avanzado del chasis desarrollado en cooperación con el equipo de ingeniería de Stellantis. Se une a este conjunto una estructura de seguridad de acero de alta resistencia, 17 funciones ADAS y un sistema de cámara de 360°.

Versiones y precio del Leapmotor B10

Las entregas del B10 comienzan ya, tras su lanzamiento en el IAA de Múnich, y está disponible en dos versiones. La versión LIFE, con techo panorámico de cristal de serie, llantas de aleación de 18'', cámara de aparcamiento de 360° y el paquete completo ADAS. El acabado DESIGN agrega asientos de cuero ECO, iluminación ambiental, asientos delanteros con calefacción, ventilación y ajustables eléctricamente, entre otras características.

En España, el precio del Leapmotor B10 precio empieza en los 19.990 euros con ayudas de hasta 7.000 euros del Plan Moves y el incentivo CAES.