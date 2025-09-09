Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conducción

Ficha técnica: estas son las multas a las que te enfrentas si no la llevas en el coche

En ella aparecen datos muy importantes de tu automóvil como su marca y versión, la matrícula, la cilindrada o el tipo de combustible que necesita

Coches en Barcelona

Coches en Barcelona / ELISENDA PONS / EPC

Rubén Burillo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Ir a pasar la ITV es un trámite obligatorio desde 1987 en España, por el que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados. En este procedimiento revisan que tuvehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases. En la estación de la ITV te darán la ficha técnica de tu vehículo. Ten cuidado y llévala siempre en tu automóvil, porque si no la tienes, te multarán.

Obligatoriamente debes llevar tres documentos mientras conduces: tu carnet o permiso de conducir, el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de la Inspección Técnica (ITV). Si no tienes alguno de estos tres documentos en tu vehículo, te sancionarán.

Ir a pasar la ITV

Ir a pasar la ITV / Neumáticos Clavijo

Esta es la información que contiene la ficha técnica

Este documento es muy importante porque asegura que el vehículo cumple con las normativas de seguridad y medioambientales. La ficha técnica también registra cualquier modificación realizada en el automóvil después de su fabricación, y sirve como un documento oficial que valida la autenticidad y legalidad del vehículo.

La ficha técnica incluye una serie de datos esenciales del vehículo. Algunos de los más relevantes son:

  • Nombre del fabricante
  • Marca del vehículo
  • Variante y versión
  • Número de Identificación del Vehículo
  • Cilindrada y potencia del motor
  • Masa en orden de marcha, peso del vehículo cuando está listo para circular
  • Tipo de combustible o fuente de energía
  • Emisiones de CO2
  • Nivel de emisiones y normativa
Ficha técnica de un vehículo sin rellenar

Ficha técnica de un vehículo sin rellenar / RACE

Las multas por no llevar la ficha técnica

Como hemos dicho, llevar la ficha técnica en el vehículo es muy importante. Si no la llevas te pueden multar. No presentarla cuando lo requiera la autoridad son 100 euros de multa, y si tienes la ITV caducada, la sanción ascenderá hasta los 200 euros. Si circulas con la ITV negativa, la infracción es muy grave y la multa será de 500 euros. Además, te inmovilizarán el coche y sólo podrás llevarlo directamente al taller en una grúa para que lo arreglen y demostrar en una estación ITV que el fallo está arreglado.

Noticias relacionadas y más

Aunque puedas tener la ficha técnica de tu vehículo en tu dispositivo electrónico a través de la app miDGT, se recomienda siempre la versión física del documento. También es muy importante que la ficha técnica debe estar en vigor y en el formato adecuado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  2. Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
  3. La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
  4. Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
  5. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  6. Girls Auto Clinic, el primer taller gestionado solo por mecánicas
  7. Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
  8. La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir

Ficha técnica: estas son las multas a las que te enfrentas si no la llevas en el coche

Ficha técnica: estas son las multas a las que te enfrentas si no la llevas en el coche

El metro de Barcelona lanza una campaña de prevención del suicidio tras registrar 122 intentos y 31 muertes en los últimos cinco años

El metro de Barcelona lanza una campaña de prevención del suicidio tras registrar 122 intentos y 31 muertes en los últimos cinco años

La "excepción ibérica" pone de acuerdo a Planeta y Penguin Random House: "El libro está haciéndolo bien"

La "excepción ibérica" pone de acuerdo a Planeta y Penguin Random House: "El libro está haciéndolo bien"

El rey recibe en audiencia a los pilotos que participaron en la extinción de los incendios forestales

El rey recibe en audiencia a los pilotos que participaron en la extinción de los incendios forestales

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | Mueren más de 20 personas por un bombardeo ruso en la región ucraniana de Donetsk

DIRECTO GUERRA DE UCRANIA | Mueren más de 20 personas por un bombardeo ruso en la región ucraniana de Donetsk

DIRECTO GAZA | El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza

DIRECTO GAZA | El Ejército israelí ordena evacuar toda la ciudad de Gaza

El juez del Supremo deja en manos de la propia Fiscalía la posible suspensión de García Ortiz

El juez del Supremo deja en manos de la propia Fiscalía la posible suspensión de García Ortiz

Bendodo (PP) carga contra Sánchez por las medidas contra Israel: "Es una cortina de humo, Gaza le importa un bledo"

Bendodo (PP) carga contra Sánchez por las medidas contra Israel: "Es una cortina de humo, Gaza le importa un bledo"