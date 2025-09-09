Conducción
Ficha técnica: estas son las multas a las que te enfrentas si no la llevas en el coche
En ella aparecen datos muy importantes de tu automóvil como su marca y versión, la matrícula, la cilindrada o el tipo de combustible que necesita
Rubén Burillo
Ir a pasar la ITV es un trámite obligatorio desde 1987 en España, por el que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados. En este procedimiento revisan que tuvehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases. En la estación de la ITV te darán la ficha técnica de tu vehículo. Ten cuidado y llévala siempre en tu automóvil, porque si no la tienes, te multarán.
Obligatoriamente debes llevar tres documentos mientras conduces: tu carnet o permiso de conducir, el permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de la Inspección Técnica (ITV). Si no tienes alguno de estos tres documentos en tu vehículo, te sancionarán.
Esta es la información que contiene la ficha técnica
Este documento es muy importante porque asegura que el vehículo cumple con las normativas de seguridad y medioambientales. La ficha técnica también registra cualquier modificación realizada en el automóvil después de su fabricación, y sirve como un documento oficial que valida la autenticidad y legalidad del vehículo.
La ficha técnica incluye una serie de datos esenciales del vehículo. Algunos de los más relevantes son:
- Nombre del fabricante
- Marca del vehículo
- Variante y versión
- Número de Identificación del Vehículo
- Cilindrada y potencia del motor
- Masa en orden de marcha, peso del vehículo cuando está listo para circular
- Tipo de combustible o fuente de energía
- Emisiones de CO2
- Nivel de emisiones y normativa
Las multas por no llevar la ficha técnica
Como hemos dicho, llevar la ficha técnica en el vehículo es muy importante. Si no la llevas te pueden multar. No presentarla cuando lo requiera la autoridad son 100 euros de multa, y si tienes la ITV caducada, la sanción ascenderá hasta los 200 euros. Si circulas con la ITV negativa, la infracción es muy grave y la multa será de 500 euros. Además, te inmovilizarán el coche y sólo podrás llevarlo directamente al taller en una grúa para que lo arreglen y demostrar en una estación ITV que el fallo está arreglado.
Aunque puedas tener la ficha técnica de tu vehículo en tu dispositivo electrónico a través de la app miDGT, se recomienda siempre la versión física del documento. También es muy importante que la ficha técnica debe estar en vigor y en el formato adecuado.
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: “El recorte a la portuguesa es el más conocido”
- La `pinza´ entre el juez Peinado y la Audiencia vuelven inocuos los recursos de apelación durante meses en el caso Begoña Gómez
- Genís Roca: 'Con la IA, Europa está asimilando que por primera vez en 2.000 años no diseñará el sistema operativo del mundo
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Girls Auto Clinic, el primer taller gestionado solo por mecánicas
- Tres restaurantes con solera resisten en el principal eje de la Barceloneta: 'Me han ofrecido cifras indecentes
- La sincera crítica de una madre por el coste de 'La vuelta al cole': 'Nos han pedido ocho libros y no sabe leer ni escribir