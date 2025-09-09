Porsche 911 Turbo S: el deportivo más potente de la marca alemana

Porsche presenta en el IAA Mobility de Múnich la versión más alta de la gama 911. El sistema de propulsión biturbo con tecnología T-Hybrid y una potencia de 711 CV (523 kW), convierten al nuevo 911 Turbo S en el 911 de serie más potente hasta la fecha. Este deportivo con tracción total “es la forma más completa y versátil de conducir un Porsche 911. Ya sea en el uso diario, en largos recorridos por autopista o en circuito” la marca alemana ha conseguido “que sea aún más cómodo, más personalizable y bastante más rápido que su predecesor”, según afirma a Frank Moser, vicepresidente de las Gamas 911 y 718.

El nuevo Porsche 911 Turbo S sigue los pasos de su predecesor, que era considerado la referencia en el mundo de los deportivos por su combinación de prestaciones, confort al viajar, exclusividad y facilidad de uso diario. El 911 Turbo S está disponible en dos versiones: Coupé y Cabriolet.

El Porsche 911 Turbo S / Porsche

Biturbo T-Hybrid: El innovador sistema del 911 de serie más potente

Con el nuevo sistema de propulsión de alto rendimiento, el Porsche 911 Turbo S tiene una potencia de 711 CV (523 kW), con un par máxima de 800 Nm. Este deportivo está equipado con la innovadora tecnología T-Hybrid con un sistema de 400 V, que aumenta la potencia en 61 CV en comparación con su predecesor. Este sistema debutó en 2024 con el 911 Carrera GTS.

En el nuevo Porsche 911 Turbo S se utilizan dos turbocompresores eléctricos de gases de escape. Este deportivo tiene una caja de cambios PDK (transmisión de doble embrague de alto rendimiento de Porsche que combina las ventajas de un cambio manual y uno automático) de ocho velocidades. El 911 de la firma alemana acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y tarda 8,4 en llegar a los 200. Además, el nuevo Porsche 911 Turbo S alcanza los 322 km/h como velocidad máxima.

Un chasis más ágil y estable

El sistema de propulsión T-Hybrid, con sus componentes eléctricos y su batería, permite equipar de serie al 911 Turbo S con el Porsche Dynamic Chassis Control (ehPDCC) de control electrohidráulico. Este sistema reduce la tendencia al balanceo cuando cambias de dirección y aumenta la agilidad al entrar y salir de las curvas. El Porsche 911 Turbo S tiene un nuevo escape deportivo de serie con silenciador trasero y salidas de titanio para “subrayar acústicamente su carácter”.

El Porsche 911 Turbo S, el 911 de serie más potente hasta la fecha / Porsche

Las dos versiones del Porsche 911 Turbo S

Como es habitual en los Turbo de la firma alemana, el nuevo modelo de la actual gama 911 tiene una carrocería y una vía visiblemente más anchas, en comparación con el Carrera. En la versión Coupé, el 911 Turbo S es, de serie, un biplaza. Sin coste adicional se puede añadir los asientos traseros. En cambio, el Cabriolet se entrega generalmente en una configuración 2+2.

Porsche equipa el nuevo 911 Turbo S con faros HD Matrix LED, y además, disponen de innovadoras funciones de iluminación que aumentan notablemente la seguridad durante la noche. El paquete Sport Chrono, que incluye medidor de la temperatura de los neumáticos, suspensión PASM específicamente ajustada, control de balanceo electrohidráulico PDCC y sistema de escape deportivo de titanio, también forma parte del equipamiento de serie. El nuevo Porsche 911 Turbo S tiene un precio final en España de 312.200 euros, en versión Coupé, y de 328.344 euros en la variante Cabriolet.