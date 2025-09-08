Volkswagen electrifica un modelo icónico y lo presenta como ID. Polo en el IAA 2025

El urbano más emblemático de la gama Volkswagen se convierte en eléctrico y lo hace sin renunciar a su identidad. El nuevo modelo, hasta ahora conocido como ID.2all, pasa a llamarse oficialmente Volkswagen ID. Polo, y su presentación se ha convertido en uno de los grandes focos del IAA Mobility 2025 de Múnich, donde la marca ha confirmado que llegará al mercado desde 25.000 euros.

A partir de ahora, los modelos 100% eléctricos del fabricante alemán dejarán atrás nombres genéricos y adoptarán denominaciones históricas. El Polo será el primero, pero no el último. En palabras de la marca, se trata de una forma de recuperar el vínculo emocional con el cliente, haciendo más cercana y comprensible su gama de productos cero emisiones.

El Volkswagen ID.Polo GTI en el IAA / Xavier Pérez

El nuevo ID. Polo mantiene la plataforma y el concepto general del prototipo ID.2all, pero evoluciona con una idea clara: ser un urbano eléctrico accesible, con diseño moderno y nombre reconocible. Un coche práctico, compacto y conectado, pensado para cubrir el mismo papel que desempeñó el Polo térmico durante décadas.

La producción arrancará en 2026 en la planta de Seat S.A. en Martorell, que compartirá base técnica con el futuro Cupra Raval. En paralelo, la fábrica de Volkswagen Navarra se encargará de producir su versión SUV, el futuro ID. Cross, también derivado de este modelo.

“El ID. Polo es solo el principio”

El anuncio oficial se hizo desde Wolfsburg, con declaraciones claras por parte del CEO de la marca, Thomas Schäfer, quien explicó así el cambio de rumbo: “Los nombres de nuestros modelos están firmemente arraigados en la mente de las personas. Son sinónimo de una marca fuerte y encarnan características como la calidad, el diseño atemporal y la tecnología accesible. Por eso estamos trasladando nuestros nombres de siempre al futuro. El ID. Polo es solo el principio”.

Volkswagen ID. Polo / Volkswagen

Volkswagen reconoce que, para muchos clientes, la familia ID. no había conseguido conectar emocionalmente como sí lo hacían modelos históricos como el Polo o el Golf. Por eso, la marca apuesta ahora por mantener el prefijo ID., que representa innovación eléctrica, pero combinándolo con nombres que la gente ya reconoce.

50 años de Polo

El lanzamiento del ID. Polo no solo tiene valor comercial o estratégico. Coincide con el 50 aniversario del Polo original, un modelo que ha simbolizado durante décadas valores como la seguridad, la accesibilidad o la fiabilidad. Ahora, su versión eléctrica mantiene esa esencia, pero con un diseño renovado y tecnología cien por cien eléctrica bajo el capó.

El modelo ofrecerá un enfoque urbano y práctico, con un precio ajustado, pero sin renunciar a equipamiento digital ni conectividad. Aunque aún no se han detallado cifras de autonomía o prestaciones, todo apunta a que se posicionará como la puerta de entrada a la gama eléctrica de Volkswagen.

También con versión GTI

La sorpresa llegó con el anuncio del ID. Polo GTI, una variante deportiva que también se producirá en 2026. Este modelo deriva del prototipo ID. GTI Concept y traslada la filosofía deportiva clásica al terreno eléctrico.

Según Martin Sander, responsable de ventas y marketing de Volkswagen: “Un modelo como el Polo demuestra lo poderoso que puede ser un nombre. Precisamente por eso volvemos a dar a nuestros modelos ID. nombres que despiertan emociones. La movilidad eléctrica no solo debe ser progresista, sino también accesible y personal”.

Nuevo Volkswagen ID. Polo / Volkswagen

Con esta versión, la marca no renuncia a ese punto emocional que tantos conductores asocian con el logotipo GTI. El ID. Polo GTI quiere ser, como sus antecesores térmicos, un coche ágil, divertido y con personalidad propia, pero adaptado al nuevo contexto eléctrico.