Los Skoda Vision O y Epiq marcan el rumbo eléctrico de la marca en el IAA de Múnich

En el Salón del Automóvil de Múnich (IAA), Skoda presenta dos prototipos que resumen buena parte de su estrategia para los próximos años. Por un lado, el Vision O, una propuesta que reinterpreta el concepto de coche familiar bajo un enfoque 100% eléctrico, con diseño futurista y soluciones pensadas desde el interior hacia el exterior. Por otro, el Epiq, un SUV eléctrico compacto que promete convertirse en el modelo de acceso a la movilidad eléctrica de la marca, combinando una autonomía razonable, mucho sentido práctico y un precio que apunta a competir con coches de combustión del mismo segmento.

Vision O

El Vision O no es solo un ejercicio de diseño o un escaparate tecnológico. Es, sobre todo, una declaración de intenciones. Skoda lleva años liderando el mercado de los familiares en Europa con el Octavia Combi y el Superb Combi, y con este concept deja claro que quiere seguir haciéndolo.

Skoda Vision O / Skoda

Lo más llamativo del Vision O es su enfoque de desarrollo ‘de dentro hacia fuera’. En lugar de diseñar primero una carrocería y luego adaptar el interior, Skoda ha dado prioridad a la experiencia del usuario. El habitáculo es limpio, minimalista y muy funcional, con más de 650 litros de maletero y elementos prácticos como una nevera integrada, cuatro paraguas, altavoz Bluetooth extraíble o cargadores magnéticos inalámbricos para todos los ocupantes. Todo pensado para el uso real, sin artificios.

El salpicadero incorpora una pantalla Horizon que ocupa todo su ancho, totalmente personalizable, además de una pantalla central vertical y un mando giratorio con respuesta háptica. A esto se suma la Iluminación Bio-adaptativa, que regula la luz interior según los ciclos de luz natural, algo que busca mejorar el confort y reducir la fatiga.

También destaca la incorporación de inteligencia artificial, con el asistente digital Laura como eje de la experiencia digital. Es capaz de sugerir rutas en función del estado de ánimo de los pasajeros, tomar notas de reuniones, planificar actividades, entretener a los pasajeros...

Skoda Vision O / Skoda

El Vision O también avanza en el terreno de la conducción autónoma, con funciones que permiten al coche asumir por completo las tareas de conducción en ciertas condiciones. Además, incluye un modo Tranquil, que modifica los asientos, la iluminación y el contenido de las pantallas para crear un ambiente de descanso durante el viaje.

La conectividad también es protagonista. Junto a este concept, Skoda muestra su nueva app Vision O, una especie de centro de control que va más allá del coche y que trabaja en conjunto con Laura. Desde ella se podrán gestionar funciones remotas, personalizar el ambiente del vehículo o incluso organizar el maletero con ayuda de la IA. Al mismo tiempo, la app MyŠkoda recibirá una actualización que integrará un nuevo planificador de rutas inteligente desarrollado con Google Gemini.

El Vision estrena una evolución del lenguaje Modern Solid, con una línea limpia y volúmenes sólidos. La máscara frontal Tech-loop, las llantas aerodinámicas, las manetas integradas o los faros Cyber Lights crean una imagen robusta, casi escultórica, pero sin perder de vista la eficiencia. Mide 4,85 metros de largo y apuesta por una carrocería pensada para viajar: baja, amplia y aerodinámicamente optimizada.

El Vision O también innova con un exclusivo color de carrocería con pigmentos de mica perla, que cambia de tono con la luz natural, pasando de azules fríos a beiges cálidos, complementado con detalles en negro, ventanillas tintadas y un techo en contraste, reforzando su imagen elegante y robusta.

Epiq

Frente a la sofisticación del Vision O, el Epiq representa el lado práctico y accesible de la gama futura de la firma checa. Este SUV crossover urbano de 4,1 metros de largo ha sido diseñado como el modelo de entrada a la gama eléctrica, y se espera que su precio sea similar al de un Kamiq con motor térmico.

Skoda Epic / Skoda

Pese a su tamaño, el Epiq ofrece 475 litros de maletero, espacio suficiente para cinco pasajeros y una autonomía de hasta 425 km, lo que lo convierte en una opción válida tanto para el día a día como para escapadas de fin de semana. Se fabricará en España, en la planta de Volkswagen Navarra, como parte de la familia de coches eléctricos urbanos del grupo.

Skoda Epic / Skoda

El diseño también adopta el lenguaje Modern Solid con un enfoque más sencillo, pero igual de reconocible. Parachoques robustos, pintura mate, luces en forma de T y un estilo muy horizontal refuerzan su aspecto compacto y urbano. En el interior, botones físicos, carga inalámbrica y soluciones Simply Clever completan una propuesta sencilla pero funcional.