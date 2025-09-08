La matrícula es una combinación de caracteres alfanuméricos (NNNN XXX) única para un número de bastidor de un vehículo que se graban en placas de material plástico o metálicas, se anotan en la tarjeta de ITV y en el permiso de circulación y tiene la finalidad de identificar de forma individual a cada vehículo.

A través de ella, realizando una consulta en la Dirección General de Tráfico se puede obtener los principales datos del vehículo tales como datos técnicos (masas, dimensiones, potencias, etc.), datos personales del propietario, situación administrativa (bajas, seguros) o el estado de la inspección técnica del vehículo.

La importancia de la matrícula

Aunque en España las matrículas están implementadas desde el año 1900, no fue hasta el año 2000 cuando se homogeneizaron a nivel nacional, sujetas a la normativa europea. Se trata de un elemento clave para la identificación del vehículo que debe estar en perfecto estado para que pueda ser legible y, por ello, forma parte de los sistemas de identificación, cuyo correcto estado, se comprueba en la inspección técnica de vehículos.

De acuerdo con datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) analiza, aproximadamente el 2% de los defectos graves que se detectan en las estaciones de ITV corresponden al capítulo de identificación del vehículo, entre los que se encuentran problemas con el estado de la placa de matrícula. Por ello, muchos conductores se preguntan si podrían suspender la ITV si la matrícula no está en perfecto estado.

¿Puedes suspender la ITV por tener un defecto en la matrícula? / ITV

También puede acarrear multa

“Esto significa que, aunque es una cifra reducida, sí que es posible suspender la inspección técnica por tener la matrícula en mal estado. De hecho, hay que recordar que circular con la matrícula en mal estado se considera una falta grave que no solo nos puede llevar a suspender la ITV, sino que también puede traducirse en una multa de 200 euros. Incluso, si se manipula la matrícula de forma intencionada, la sanción puede subir hasta los 6.000 euros y la retirada de 6 puntos en el carnet”, explica Guillermo Magaz, director gerente de AECA-ITV.

Desde la entidad explican algunos de los elementos de las placas de matrícula y del número asociado a éstas que se comprueban durante la inspección ITV:

Existencia, tipo de matrícula y número de placas de matrícula de acuerdo con la reglamentación para el vehículo en cuestión.

de acuerdo con la reglamentación para el vehículo en cuestión. Coincidencia del número de matrícula indicado en las placas con la que aparece en la documentación del vehículo .

indicado en las placas con la que aparece en la . La no existencia de defectos de estados que impidan que la matrícula se pueda leer correctamente.

de estados que impidan que la matrícula se pueda leer correctamente. No existencia de manipulaciones o elementos que pueda ocultar de forma total o parcial la matrícula.

Correcto estado de las fijaciones de la placa al vehículo.

Por ello, es muy común que durante las inspecciones técnicas se detecten defectos como que algún número o letra no coincida con la documentación o los registros del vehículo, que la ubicación de la placa de matrícula no sean los reglamentarios, que la placa está mal sujeta con riesgo de que se caiga, que los números y letras sean ilegibles o estén borrados parcial o completamente o que el estado de la placa en general sea defectuoso.

En cuanto al tipo de vehículo que presenta más defectos en este apartado el primer lugar lo ocupan los vehículos agrícolas, seguidos por las motocicletas y quads.