IAA 2025

Leapmotor desvela el nuevo B05, el modelo que será clave para la marca en Europa

El Leapmotor B05 ha sido uno de los protagonistas de la marca china, junto con el B10, en el IAA de Múnich

Presentación de Leapmotor en el IAA de Múnich.

Presentación de Leapmotor en el IAA de Múnich. / Leapmotor

Andrea Gil

Zaragoza
Un coche inteligente y moderno, pensado para atraer a los conductores jóvenes y conquistar el segmento de los compactos eléctricos.

El nuevo Leapmotor B05 ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de la marca china en el IAA de Múnich.

Un hactchback 100% eléctrico

Sus medidas colocan a este hatchback en el segmento C: 4,43 metros de largo, 1,88 de ancho y 1,52 de alto. Es el más ancho del segmento, según declara la marca, y su distancia entre ejes es de 2,735 metros.

De las motorizaciones hay todavía poca información, pero se trata, por supuesto, de un 100% eléctrico.

Nuevo Leapmotor B05.

Nuevo Leapmotor B05. / Leapmotor

Zhu Jiangming, CEO global de Leapmotor, ha declarado durante la presentación que “el B05 es más que un automóvil, es una declaración. Refleja nuestro compromiso con la innovación, la accesibilidad y el empoderamiento de la próxima generación de conductores en toda Europa y más allá”.

Diseñado deportivo, inteligencia tecnológica

El nuevo Leapmotor B05 está diseñado para una nueva generación de conductores urbanos que buscan estilo, innovación y sostenibilidad. Por lo tanto, su estética futurista, inspirada en el concepto 'tecnonaturaleza', es importante para atraer la atención de este público.

Así, combina unas líneas elegantes y musculosas con detalles propios de un coche deportivo, como las puertas sin marco y las llantas de aleación de 19 pulgadas, denominadas "Swift-Wing".

Nuevo Leapmotor B05.

Nuevo Leapmotor B05. / Leapmotor

Además de por su diseño, el Leapmotor B05 quiere destacar por su tecnología. A falta de probarlo, Lepmotor promete un manejo ágil de su B05. Igualmente, el modelo está caracterizado por la inteligencia tecnológica y asegura una calidad que va poner en aprietos a sus rivales europeos.

El B05 es una pieza clave en la estrategia global de Leapmotor y el desarrollo de su ofensiva para conquistar Europa.

B10, ya a la venta en España

Durante la presentación en el IAA, Leapmotor también ha anunciado la apertura de ventas de su B10 en Europa. De hecho, las entregas de este SUV del segmento C empiezan, según lo declarado por la marca, de manera simultánea a esta presentación en el Salón de Múnich.

Leapmotor B10

Leapmotor B10 / Leapmotor

Las medidas del Leapmotor B10 se adecúan a las carreteras europeas: 4,515 metros de largo, 1,885 de ancho y 1,655 de alto, con una distancia entre ejes de 2,735 metros.

La gama del B10 tendrá dos acabados y su precio empieza en los menos de 20.000 euros, con ayudas del Plan Moves, para el mercado español.

Leapmotor desvela el nuevo B05, el modelo que será clave para la marca en Europa

Leapmotor desvela el nuevo B05, el modelo que será clave para la marca en Europa

