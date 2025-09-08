BYD celebra su segundo año en el Salón de Múnich con el Seal 6 DM-i Touring

La marca china BYD continúa su expansión en Europa y celebra su segundo año en el IAA de Múnich con varias noticias.

La primera es la incorporación a su gama en España del nuevo SEAL 6 DM-i, un modelo híbrido enchufable que destaca tanto por su eficiencia como por su diseño. Con la versión touring, además, la marca entra por primera vez en el segmento de los familiares en Europa.

La segunda es que su eléctrico barato, el Dolphin Surf, ha conseguido las cinco estrellas del EuroNCAP y además se produce íntegramente en Europa.

Por último, ha presentado su progama BYD Certified, para la venta de vehículos de ocasión certificados.

BYD 6 Seal DM-i Touring

Se presenta en dos variantes de carrocería: sedán y Touring (familiar), siendo esta última la primera propuesta de este tipo que BYD lanza en el mercado europeo.

BYD Seal 6 DM-i Touring / BYD

El nuevo SEAL 6 DM-i incorpora el sistema de propulsión Dual Mode (DM-i) de BYD, que permite al conductor elegir entre una conducción totalmente eléctrica (modo EV) o híbrida (modo HEV). En el modo híbrido, el motor de gasolina actúa como generador para alimentar el motor eléctrico, aunque también puede funcionar en paralelo para aportar potencia adicional cuando se necesita.

El sistema se basa en un motor de gasolina de 1.5 litros y un motor eléctrico gestionados por un sistema inteligente que optimiza el uso de la energía. Este conjunto ofrece una respuesta rápida al acelerar, un funcionamiento suave y un consumo notablemente reducido. La potencia total del sistema varía según la versión, con opciones que alcanzan hasta 212 CV y aceleraciones de 0 a 100 km/h en menos de 9 segundos, con una velocidad máxima de 180 km/h.

Autonomía combinada de más de 1.500 kilómetros

Uno de los puntos fuertes del Seal 6 DM-i es su autonomía, gracias al uso de la Blade Battery de BYD, una tecnología propia de la marca que ha demostrado ser segura, duradera y eficiente. Este modelo ofrece dos capacidades de batería: 10,08 kWh o 19 kWh, según la versión elegida.

BYD Seal 6 DM-i Touring / BYD

En el modo totalmente eléctrico, la autonomía alcanza hasta 100 kilómetros en la carrocería touring, suficiente para los trayectos urbanos del día a día. En combinación con el motor de combustión, la autonomía total puede llegar a los 1.505 kilómetros, lo que convierte a este coche en una excelente opción para quienes buscan un vehículo híbrido que también se pueda utilizar para viajes largos sin necesidad de recargar con frecuencia.

Otra ventaja destacada es la función V2L (Vehicle to Load), que permite utilizar la energía de la batería para alimentar dispositivos externos, como una cafetera, una nevera o una parrilla eléctrica, con una potencia de hasta 3,3 kW.

Diseño moderno, aerodinámico y orientado al confort

Estéticamente, el Seal 6 DM-i adopta el lenguaje de diseño Ocean de BYD, con formas fluidas, líneas limpias y una imagen dinámica. El frontal combina una parrilla minimalista con detalles cromados y ópticas LED de diseño inspirado en el cristal. Lateralmente, destacan las llantas de aleación de 18 pulgadas de diseño “flying axe”, mientras que la zaga presenta unos grupos ópticos Matrix-LED con efecto tridimensional.

BYD Seal 6 DM-i Touring / BYD

En el caso del Seal 6 DM-i Touring, la carrocería familiar mantiene las dimensiones del sedán en longitud y anchura (4,84 metros de largo y 1,875 de ancho), pero es ligeramente más alta (1,505 metros de alto). Incorpora barras de techo de aluminio y un portón trasero eléctrico de serie. Su capacidad de maletero es uno de sus grandes atractivos: hasta 1.535 litros con los asientos traseros abatidos, lo que lo convierte en una opción ideal para familias o quienes necesitan espacio adicional.

En el interior, ambos modelos ofrecen un ambiente de alta calidad con materiales cuidados, asientos tapizados en cuero vegano, un salpicadero de diseño envolvente y pantallas de infoentretenimiento de hasta 15,6 pulgadas. El espacio es generoso para cinco pasajeros adultos, con buena habitabilidad en las plazas traseras y múltiples elementos de confort y conectividad.

Interior del BYD Seal 6 DM-i Touring / BYD

El nuevo BYD Seal 6 DM-i llega al mercado español como una alternativa sólida para quienes buscan eficiencia, tecnología y espacio sin renunciar a un diseño atractivo. Disponible en versiones Boost, Comfort Lite y Comfort, ofrece diferentes configuraciones de batería y potencia para adaptarse a distintos perfiles de conductor.