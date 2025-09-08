Atención a estos síntomas porque el alternador de tu coche podría estar dañado

El alternador es un componente clave para que tu coche funcione correctamente. Este elemento se encarga de generar la energía eléctrica suficiente para alimentar los sistemas del vehículo y recargar la batería mientras el motor está en marcha. El alternador asegura una distribución estable y equilibrada de la energía, y si este elemento está dañado, el coche dejará de cargar la batería, lo que provocará que el motor de arranque no haga su función, y el vehículo no arrancará.

Alternador de un coche / Seat

¿Cómo funciona el alternador del coche?

Los alternadores están formados por cinco componentes. Además es importante mantener en buen estado este elemento porque será señal del correcto funcionamiento del vehículo. Así es cómo funciona el alternador:

Polea: Este componente es la unión entre el alternador y el motor del vehículo. Recibe la fuerza desde el motor y genera el movimiento del rotor, que se encuentra dentro del alternador. En el interior de los de última generación existe un ventilador y junto a la polea, también produce el movimiento de estas piezas.

Recibe la fuerza desde el motor y genera el movimiento del rotor, que se encuentra dentro del alternador. En el interior de los de última generación existe un ventilador y junto a la polea, también produce el movimiento de estas piezas. Rotor o inductor: Es la parte móvil del alternador y se compone de un electroimán , que recibe una corriente desde el regulador mediante los anillos situados en el eje. El imán produce un campo magnético, y las bobinas del estátor reaccionar, y se genera la corriente eléctrica .

, que recibe una corriente desde el regulador mediante los anillos situados en el eje. El imán produce un campo magnético, y las bobinas del estátor reaccionar, y . Regulador: Es el elemento encargado de mantener una tensión máxima de salida del alternador y de regular los amperios que requiere la batería de nuestro vehículo.

y de regular los amperios que requiere la batería de nuestro vehículo. Estátor: Este componente es la parte fija y es donde se produce la corriente eléctrica .

Este componente es la parte fija y es donde . Puente rectificador de diodos: La corriente que se genera es alterna y en este punto se transforma en corriente continua, haciéndola útil para los diferentes sistemas del automóvil.

Hombre revisando su coche / Getty Images

Estas señales te podrían indicar que el alternador de tu vehículo está averiado

Cambiar el alternador de un coche suele costar entre 400 y 600 euros en total, incluyendo la pieza y la mano de obra. Presta mucha atención a estos síntomas, ya que podrían indicar que el alternador de tu coche está dañado: