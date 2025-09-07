Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Volkswagen enseña un nuevo T-Cross eléctrico en Múnich y promete que será asequible

Siguiendo la nueva línea de nomenclaturas, la marca ha enseñado el ID.Cross Concept, su próximo SUV eléctrico compacto

EL ID.Cross Concept es el cuarto modelo eléctrico que presenta la marca.

EL ID.Cross Concept es el cuarto modelo eléctrico que presenta la marca. / Volkswagen

Andrea Gil

Zaragoza
Compacto, asequible, para viajes largos y para la ciudad y con un diseño simpático.

Así es el nuevo concept que ha presentado Volkswagen en el IAA de Múnich. Se trata del ID.Cross Concept, un SUV compacto que se convertirá en la alternativa eléctrica al T-Cross.

El exterior sigue la nueva línea de diseño de Volkswagen: claro, contundente y fácilmente reconocible. El coche está pintado en un tono Urban Jungle y, gracias a la nueva firma luminíca frontal, transmite simpatía. Tanto en la delantera como en la trasera, el nuevo ID.Cross será fácilmente reconocible en carretera.

Compacto, pero espacioso

Mide 4,161 metros de largo, 1,839 de ancho y 1, 588 de alto, unas dimensiones parejas al T-Cross actual. Además, los diseñadores han desarrollado para el ID. Cross Concept una llanta de aleación ligera propia de 21 pulgadas bajo el nombre Balboa.

Diseño del nuevo ID.Cross Concept.

Diseño del nuevo ID.Cross Concept. / Volkswagen

Estas medidas compactas no han impedido aprovechar al máximo espacio interior. El volumen del maletero es de 450 litros y, al ser eléctrico, cuenta con un frunk de 45 litros.

El habitáculo está diseñado para emular el salón de una casa: cómodo y confortable. Los materiales elegidos refuerzan la sensación de calidez y la nueva posición de conducción es más amable e intuitiva. Las dos pantallas centrales del ID. Cross Concept están dispuestas en el mismo eje visual y miden 11 y 13 pulgadas respectivamente.

Interior del nuevo ID.Cross Concept.

Interior del nuevo ID.Cross Concept. / Volkswagen

211 CV y 420 kilómetros de autonomía

Pasando a la parte mecánica, es la plataforma modular eléctrica MEB la que sostiene el nuevo ID.Cross Concept. Esta plataforma actualizará su software el próximo año y mejorará la experiencia de conducción de varios modelos de Volkswagen.

El sistema de propulsión es un eléctrico de tracción delantera alimentado por una batería plana colocada en el suelo del coche. El motor eléctrico del prototipo desarrolla una potencia de 155 kW (211 CV) y la previsión de autonomía para el nuevo ID. Cross Concept es de hasta 420 kilómetros.

Nuevos modelos eléctricos de Volkswagen.

Nuevos modelos eléctricos de Volkswagen. / Volkswagen

COn este modelo, Volkswagen ha prometido cuatro coches eléctricos que llegarán a partir del año que viene: el ID.2all, que se ha convertido en el nuevo ID.Polo, el ID.Every1 y, como evolución del primero, el ID.Polo GTI, confirmando así la nueva estrategia de la marca por recuperar nombres míqticos para su nueva era eléctrica. El ID.Cross Concept se sumará a estos tres modelos electrificados como el SUV compacto de la gama.

